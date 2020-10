Ha preso il via quest’oggi il weekend del GP dell’Emilia-Romagna di F1, 13° round del Mondiale 2020. Sul tracciato di Imola il Circus delle quattro ruote è tornato a girare, a distanza di 14 anni dall’ultima volta.

Su di un circuito che ha fatto la storia di questa categoria, il miglior tempo dell’unica sessione di prove libere in programma è stato di chi la storia la sta facendo, ovvero il britannico della Mercedes Lewis Hamilton . Il sei volte iridato, prossimo a conquistare il suo settimo titolo, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’14″726 a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen (+0″297) e il team-mate Valtteri Bottas (+0″492). Una prestazione che conferma il grande feeling tra Lewis e la W11 su una pista quasi sconosciuta per questa generazione di piloti. Da segnalare il quinto e dodicesimo posto delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del tedesco Sebastian Vettel . L’appuntamento delle qualifiche è fissato alle ore 14.00.

"Pista incredibile, pazzesco quando si vada veloce. Il giro secco sarà incredibile. Siccome la carreggiata è stretta, credo che in gara si vedranno pochi sorpassi, ma nelle qualifiche sarà esaltante. La velocità che si raggiunge in curva è notevole, per il tanto grip che abbiamo a disposizione. Un circuito davvero bellissimo, con cui le gomme interagiscono alla perfezione. Sarà decisamente eccitante“, le parole a caldo di un Hamilton conquistato letteralmente dalle caratteristiche del layout imolese.