Terza gara in Italia, tocca a Imola: chi andrà meglio su questa pista?

Nuovo atto del mondiale 2020 di Formula 1. Nonostante la stagione sciagurata, la FOM ci ha regalato un calendario pazzesco, su piste leggendarie. E tra queste non poteva mancare il circuito del Santerno! La F1 manca da queste parti addirittura dal 2006. Vie di fuga non enormi, paddock e box un po' troppo piccoli, ma soprattutto importanti problemi economici hanno fatto uscire Imola dal giro che conta. Ma con la pandemia in atto e con il Circus alla disperata ricerca di tracciati che potessero ospitare la F1, ecco che la pista emiliana è tornata in auge. E' sempre stato un tracciato bellissimo da guidare, un po' meno per sorpassare. Con le Formula 1 di oggi sarà una vera sfida correrci, dato che saranno a full gas, si dice, per oltre tre quarti di giro.

GP Emilia Romagna Ufficiale, il GP di Imola di F1 sarà a porte chiuse IERI A 12:51

Die Formel 1 kehrt nach 14-jähriger Abstinenz zurück nach Imola Credit Foto Getty Images

C'è tanta attesa per Imola e anche grande curiosità per il nuovo format del weekend. Si perché per la prima volta nella storia, in maniera ufficiale e non per problemi di meteo o fattori esterni, non ci saranno le libere del venerdi ma solo una sessione di prove libere il sabato mattina da un'ora e mezza e poi subito qualifiche. Questo è stato fatto perché, dato che tutto il materiale di squadre, paddock e Pirelli deve per forza spostarsi via terra dati i problemi con gli spostamenti aerei per il COVID, arrivare da Portimao coi camion è veramente tanta strada, e così è stato concesso un giorno in più di riposo. Novità interessante, che forse verrà anche replicata in futuro. Pista nuova praticamente per tutti, poco tempo a disposizione, sarà veramente interessante vedere chi troverà per primo il setup corretto.

La Mercedes ha il match point per il costruttori: arriverà a Imola?

Lewis Hamilton (Mercedes) steht in Portugal auf der Pole Credit Foto Getty Images

Settimana scorsa abbiamo visto Hamilton diventare primo all time in termini di vittorie, superando Schumacher e issandosi a quota 92. A Imola invece potremo vedere la Mercedes pronta a riscrivere la storia. Servono solo 12 punti alla Scuderia della Stella per diventare campione del mondo costruttori per la settima volta di fila, record assoluto. Al momento è prima a pari merito con la Ferrari che dal 1999 al 2004 monopolizzò il mondiale a squadre. Oggi però c'è l'armata tedesca ancora più imbattibile rispetto alla super squadra di Schumi-Brawn-Todt. E' solo una formalità, prepariamoci ai festeggiamenti.

Hamilton: "Schumacher? Suo casco è il più prezioso tra quelli che ho"

Charles e la Ferrari finalmente in ripresa: quarto posto nel mondiale per il monegasco?

Charles Leclerc (Ferrari) - GP of Portugal 2020 Credit Foto Getty Images

Dopo un cauto ottimismo, finalmente possiamo dirlo: la Ferrari è in ripresa. O meglio, solo quella di Charles Leclerc. Il monegasco e la sua vettura hanno migliorato molto le performance nelle ultime settimane, sia in qualifica che in gara. Domenica scorsa è arrivato un positivo quarto posto, a distanza comunque siderale dai primi tre. E' comunque un risultato buono per il morale, con Leclerc ora quinto nella generale, molto vicino a Ricciardo quarto. Sarebbe il minimo sindacale per Charles chiudere quarto in campionato. Storia diversa per il costruttori, dove la Rossa è ancora imbrigliata nelle retrovie e lontano dalla Racing Point terza. Servono i punti di Seb...

A.A.A. Cercasi Sebastian Vettel

Non è stata una settimana facile quella di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo dopo la gara di Portimao ha sbottato, dichiarando alla tv tedesca che per lui la Ferrari di Leclerc è più veloce della sua. La replica di Mattia Binotto è di quelle pesanti, che rientrano di diritto nella storia delle dichiarazioni più gelide della storia di questo sport:

Le macchine sono identiche. Spero che Seb riesca a qualificarsi più avanti a Imola e far vedere meglio le sue qualità in gara. Charles è bravo, però ci si aspetta di più anche da un secondo pilota.

La verità la sanno solo i diretti interessati e noi non la sapremo mai. Quel che è certo è che, numeri alla mano, le prestazioni di Seb sono crollate da dopo la sua firma con la Aston Martin. Calo della sua vettura, di prestazioni o di motivazioni non si sa, quel che è certo è che dal tedesco ci si aspetta certametne di più che una lotta per una decima piazza e che la Ferrari ha bisogno dei suoi punti per risalire la china nel mondiale costruttori. A Imola quale Seb vedremo?

Crozza, il nuovo personaggio è Binotto: "Crisi Ferrari? Colpa dell'antifurto"

Prosegue il mercato piloti: Giovinazzi ancora in Alfa Romeo nel 2021?

Antonio Giovinazzi of Italy and Alfa Romeo Racing is pictured at the roll out of the Alfa Romeo Racing C39 Ferrari during day one of Formula 1 Winter Testing at Circuit de Barcelona-Catalunya on February 19, 2020 Credit Foto Getty Images

Gasly ha rinnovato ancora con AlphaTauri, quindi non andrà in Red Bull. Il posto vicino a Verstappen è ancora libero ed è il più ambito, anche se in corsa sembrano esserci nomi di piloti che erano impossibili solo qualche settimana fa: Nico Hulkenberg e Sergio Perez. La presenza di Albon in Red Bull e in F1 è veramente traballante, il thailandese paga a caro prezzo l'enorme distacco preso da Max nelle ultime gare. E così torna in auge il mitico Nico che, quando è stato chiamato in causa in questa stagione ha fatto bene e potrebbe ritornare nel Circus su una grande vettura. Lo stesso si può dire per il messicano, che dopo essere stato cacciato dalla Racing Point, rischia di rimanere in F1 addirittura nel box austriaco. Per il resto Haas ha comunicato che Grosjean e Magnussen non saranno con loro il prossimo anno, difficile che i due avranno un sedile nel 2021. Alfa Romeo invece al 99% avrà ancora Giovinazzi e Raikkonen. Infine sembra un po' più salda la posizione di Russel in Williams dopo l'intervento da pacere di Toto Wolff. Insomma: per Mick Schumacher l'unico posto disponibile in Formula 1 il prossimo anno sembra quello della vettura di Günther Steiner.

Mick Schumacher sulla Ferrari! Il video del test di Fiorano

Formula 1 Giovinazzi: “Imola è una pista leggendaria" IERI A 10:39