Charles Leclerc può comunque archiviare con ottimismo e soddisfazione questa prova in terra italiana. Il monegasco è parso entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fatto la mia partenza migliore, ma non sarebbe cambiato molto perché fatichiamo sui rettilinei. Paghiamo questo prezzo, ma ci stiamo lavorando. Ho visto tante cose positive, il passo andava bene. Purtroppo quando siamo in una situazione di battaglia, sia che si tratti di attaccare o di difenderci, abbiamo delle difficoltà perché fatichiamo sui rettilinei. La gara è positiva, nella prima parte sulla pioggia eravamo abbastanza competitivi e non ce lo aspettavamo per le difficoltà riscontrate negli anni passati, poi il passo era buono. Se non ci fosse stata la bandiera rossa saremmo stati in una situazione diversa. A fine gara il carico aerodinamico non era perfetto, ma ci ha aiutato ad inizio gara. Oggi arriva un quarto posto, avrei voluto essere sul podio, ma va comunque bene così“.

Binotto: "Un punto di partenza"

"Tutta la squadra è rammaricata per il risultato di oggi e può essere vista come una bella cosa, perché il nostro valore di oggi poteva consegnarci un risultato migliore. Siamo amareggiati perché c'è sempre voglia di vincere e far bene. Nel complesso siamo contenti per la prestazione, è un nuovo punto di partenza. Bella qualifica, bene sul bagnato e bene sull'asciutto. Abbiamo ancora dei punti deboli e sappiamo dove e su cosa lavorare. Avevamo 'caricato' di più l'ala posteriore, la bandiera rossa ha scombinato un po' i piani". E sui piloti: "A Charles mancava la radio dopo la ripartenza, lui parlava con noi ma noi non riuscivamo a parlare con lui. Non sapeva della partenza lanciata, l'ha scoperto durante il giro. Carlos molto bene, sta imparando sempre di più, è andato forte in condizioni non facili, la qualifica di ieri è stata un'eccezione".

