Si sposta verso l’Italia il Mondiale di Formula 1. Nel weekend l'appuntamento è fissato sul tracciato di Imola per la seconda edizione del Gran Premio dell'Emilia Romagna . Importanti novità per quanto riguarda il programma: cambiano infatti alcuni orari come segno di rispetto per le esequie del Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Le sessioni del sabato saranno anticipate di un’ora, mentre quelle di venerdì verranno svolte mezz’ora prima. Non cambia invece la programmazione per quanto riguarda domenica, giorno di gara.