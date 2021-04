La pioggia e un tracciato tecnico e che non concede sconti come Imola possono riservare sorprese specie se sei giovane e alle prime armi in Formula 1 come. Un anno dopo l’incidente di George Russell in regime di safety car con le gomme fresche, è toccato al 22enne rookie tedesco della Haas incappare in un incidente con testacoda che gli ha compromesso la gara (qui la DIRETTA SCRITTA ).