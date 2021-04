"Scusate ragazzi, stavo spingendo”. Imola è una pista che non concede troppi margini per errori e se ne è accorto perfettamente anche Charles Leclerc che, nei minuti conclusivi delle Libere 2, con un errore alla Rivazza si è schiantato contro le barriere, danneggiando muso e sospensione anteriore della sua Ferrari e chiudendo nel peggiore dei modi un venerdì tutto sommato positivo per lui e per la Rossa di Maranello.

Dopo il quarto posto a poco più di decimi da Bottas delle FP1 , il monegasco ha fatto vedere ottime cose anche nel secondo turno di libere chiudendo 5° a 8 decimi dal finlandese della Mercedes, che ha dominato anche le FP2, e a mezzo secondo dal compagno di squadra Carlos Sainz 4° e sempre più convincente al volante della SF21.

