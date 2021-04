Dopo un'assenza di 14 mesi, in meno di sei mesi Imola è sede di ben due GP di Formula 1. Il Circus torna nel circuito del Santerno a 5 mesi dall'ultima volta, per il primo atto europeo di questa stagione 2021. Dopo l'esordio in Bahrain, vinto da Hamilton su Verstappen, i bolidi arrivano in Italia per il Gran Premio dal nome spumeggiante: "Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy". Ricordiamo che questo sarà il primo dei due atti nel nostro Paese previsti in questa stagione, l'altro naturalmente è Monza a settembre. Si parte venerdi 17 aprile con le prove libere, quest'anno di 60 minuti. Poi sabato qualifiche e domenica gara, alle ore 15. Di seguito tutti gli orari del weekend.

Programma GP Emilia Romagna F1 2021

Venerdì 17 aprile

11:30-12:30 - Prove Libere 1 F1

15:00-16:00 - Prove Libere 2 F1

Sabato 17 aprile

12:00-13:00 - Prove Libere 3 F1

15:00-16:00 - Qualifiche F1

Domenica 18 aprile

Gara ore 15.00

GP Emilia Romagna in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP dell'Emilia Romagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in diretta su TV8 alle ore 15.00.

GP Emilia Romagna Live-Streaming

Il GP dell'Emilia Romagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

