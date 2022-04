Un errore di cui ha subito chiesto scusa con la faccia di chi si era appena preso un pugno in faccia.Con il senno di poi non ci sono dubbi. Ha sbagliato perdendo sette punti che a fine campionato potrebbero pesare come un masso che ti trascina sul fondo del mare., uno che se vede uno spiraglio prova a metterci un piede per aprire la porta. Un atteggiamento giusto se non hai nulla da perdere. Ma quest’anno la Ferrari ha molto da perdere perché ha la macchina per restare davanti, per lottare alla pari con una Red Bull che, affidabilità a parte, è velocissima, in certe condizioni più della SF 75. Un Mondiale si vince anche correndo alla Prost, non soltanto attaccando alla Senna.

Charles ha vinto nelle formule minori. Ha un passato da campione e sa come fare, soltanto che. Cercando l’attacco per guadagnare tre punti in più ha finito con il perderne 7 . Un errore, non c’è dubbio. Ma un errore commesso alla quarta gara è un errore veniale. Può servire da lezione per il futuro quando i punti diventeranno più pesanti e non si potranno più lasciarne per strada. È una doccia ghiacciata che può ritemprare. Per battere la Red Bull bisogna essere perfetti. Charles non lo è stato. Ha sbagliato alla partenza (complice un lato della pista a scarsa aderenza per il bagnato), ha perso tempo ai box per una posteriore sinistra arrivata in ritardo, ha buttato al vento un podio salvato comunque dalla buona stella che gli ha permesso di ripartire ( cosa che a Sainz non è capitata ).. Perché quel popolo rosso in astinenza da troppo tempo, merita di ritrovare la via del Mondiale.