Formula 1

Carlos Sainz prima del GP di Imola: "Felice del rinnovo con Ferrari, ora l'obiettivo è fare meglio"

F1 - Carlos Sainz commenta il rinnovo fino al 2024 alla vigilia del 4° GP della stagione 2022: "In questo anno e poco più insieme abbiamo vissuto tanti momenti belli, ma la cosa che mi lascia più sereno è che le cose non possono che migliorare in futuro. Spero di cominciare già da questo weekend dove proverò a lottare per giocarmi la pole e la vittoria".

00:00:39, 2 ore fa