La Formula 1 arriva in Europa! Il circus sbarca a Imola per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, quarto atto di questa stagione. La Ferrari affronta quindi uno dei Gran Premi di casa nel suo massimo splendore, forte di una vettura al momento senza difetti e con un Charles Leclerc in forma epocale. Il monegasco viene dalla vittoria a Melbourne ed è in testa alla generale con ampio margine sui rivali, i quali stanno avendo moltissimi problemi con la vettura 2022. Verstappen va fortissimo, ma la Red Bull pecca di affidabilità, mentre la Mercedes è chiaramente più lenta, al momento, deila Rossa. Per cui la gara del Santerno deve ancora essere favorevole alla Ferrari, che ha la possibilità di incamerare punti che saranno utilissimi nei momenti di grande difficoltà che sicuramente arriveranno. Importante il fatto che a Imola ci sarà la prima Sprint Race della stagione: per cui qualifica il venerdi, poi gara veloce il sabato e gara normale la domenica.

Venerdì 22 aprile

Prove Libere 1: Ore 13:30 - 14:30

Qualifiche: ore 17:00 - 18:00

Sabato 23 aprile

Prove Libere 2: ore 12:30 - 13:30

Sprint Qualifying: ore 16:30 - 17:30

Domenica 24 aprile

Gara: ore 15:00 - 17:00

GP dell'Emilia Romagna in diretta su Sky e in chiaro su TV8

L'intero weekend del GP dell'Emilia Romagna sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), Diretta anche su TV8 agli stessi orari

Palinsesto TV8

Sabato 23 aprile Sprint Qualifying: ore 16:30 - 17:30

Domenica 24 aprile Gara: ore 15:00 - 17:00

GP dell'Emila Romagna in Live-Streaming

Il GP dell'Emilia Romagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

