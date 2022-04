Gazzetta dello Sport dopo un Max Verstappen ripercorre le tappe del duello dello scorso anno con Lewis Hamilton e spiega come, in questa stagione, la Ferrari sia migliorata a dismisura. Dopo il Gp in Australia, la prossima fermata sarà in Italia e, più precisamente, a ricordi particolari: "Quando ero bambino ho passato più tempo in Italia che a casa, perché gareggiavo in kart sulle vostre piste e quindi sono cresciuto da voi. Ho conosciuto posti del Nord e del Sud, viaggiando su un furgone con mio padre, e conservo bellissimi ricordi. Mi sono divertito tanto in quegli anni. Mi piace la vostra cultura e la passione che avete per il mondo dei motori e per la Formula 1". Si racconta alladopo un inizio di stagione in chiaroscuro:ripercorre le tappe del duello dello scorso anno con Lewis Hamilton e spiega come, in questa stagione,a dismisura. Dopo il, la prossima fermata sarà in Italia e, più precisamente, a Imola dove il pilota olandese conserva dei

IL DUELLO CON LE FERRARI

"Non c’è dubbio, la Rossa sarà una concorrente per il titolo fino alla fine. Sono partiti con una base di vettura davvero buona su cui lavorare e potranno migliorarla attraverso gli sviluppi. Per il Mondiale saranno decisive sia la velocità che l’affidabilità: Non basta essere competitivi se non si è anche affidabili. Per conquistare il titolo bisogna andare a punti in ogni gran premio. Noi abbiamo avuto già due stop. È essenziale tornare subito davanti alla Ferrari e vincere le prossime gare".

IL RAPPORTO CON LECLERC

"Trovo che sia piuttosto naturale affrontare gli stessi piloti con cui ho incrociato le ruote da piccolo, essendo arrivati come me in Formula 1. In particolare, nel caso mio e di Charles, c’è di bello che siamo due giovani che si contendono le vittorie. Finora abbiamo dato vita a belle battaglie. E sono felice di vedere il mio amico Carlos Sainz su una Ferrari così competitiva, dopo avere debuttato insieme nel 2015 con la Toro Rosso".

Un abbraccio fra Charles Leclerc e Max Verstappen Credit Foto Getty Images

LA RIVALITA' CON HAMILTON

"Ogni pilota è diverso dall’altro per il modo di attaccare o difendersi, per cui bisogna affrontarlo in una maniera particolare. Credo che nella lotta fra me e Lewis abbia giocato un ruolo importante il conflitto che c’era allora fra Mercedes e Red Bull, oltre a tutti gli episodi capitati durante il campionato. Questo ha inasprito il confronto in pista".

