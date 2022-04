Protagonista infatti è il colore della bandiera che costringe a fermare tutto a causa un pericolo in pista che non si può spostare in fretta, maggior ragione in una situazione in cui il tempo svolge un ruolo fondamentale. Tanto vale arrestare il conto alla rovescia e rimettere in sicurezza il tracciato con calma. Lo abbiamo visto molto spesso in questo inizio di stagione, tra il Si tingono di rosso le qualifiche di Imola , quarto round del Mondiali di Formula 1 2022. Non per le Ferrari purtroppo , dato che a Leclerc è stata soffiata la pole position dal campione del mondo Max Verstappen e Carlos Sainz ha commesso un grave errore che gli ha precluso la partecipazione alla Q3.a causa un pericolo in pista che non si può spostare in fretta, maggior ragione in una situazione in cui il tempo svolge un ruolo fondamentale. Tanto vale arrestare il conto alla rovescia e rimettere in sicurezza il tracciato con calma. Lo abbiamo visto molto spesso in questo inizio di stagione, tra il fortissimo incidente di Mick Schumacher in Arabia Saudita e l'assurdo contatto tra Stroll e Latifi in Australia.

addirittura in cinque occasioni i commissari sono stati costretti a sventolare la bandiera rossa, tra incidenti sul bagnato e problemi meccanici. Mai così numerosamente in una qualifica di Formula 1. Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy supera infatti le qualifiche del GP dell'Azerbaijan 2021 e quello dell'Ungheria nel 2016, quando le prove vennero sospese "soltanto" quattro volte. Analizziamo nel dettaglio tutte le bandiere rosse di Imola. Ma quanto capitato all' Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari è da primato:, tra incidenti sul bagnato e problemi meccanici.. Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy supera infatti le qualifiche del GP dell'Azerbaijan 2021 e quello dell'Ungheria nel 2016, quando le prove vennero sospese "soltanto" quattro volte. Analizziamo nel dettaglio tutte le bandiere rosse di Imola.

Ad

GP Emilia Romagna Hamilton: "Siamo sotto le aspettative". Verstappen: "Imola fantastica" 2 ORE FA

Q1: Williams di Albon a fuoco

Causa della prima bandiera rossa, così come a Jeddah e a Melbourne, una Williams. Dopo quasi sei minuti il retrotreno della vettura di Alexander Albon prende fuoco. Con ogni probabilità un guasto all'impianto frenante, che va in eccessivo surriscaldamento e carbonizza il cestello della posteriore destra. Scoppia la gomma, che lascia detriti sul tracciato e costringe i marshall ad entrare sul tracciato per ripulirlo dai pezzi di pneumatico diventati tizzoni.

Q2: Sainz a muro alla Rivazza

Ha smesso di piovere da diverso tempo a Imola, anche se una nuova perturbazione è imminente. Tuttavia la pista non è ancora completamente asciutta e, quasi certamente rivedendo la dinamica dell'incidente, Carlos Sainz va sull'umido e finisce contro al muro alla Rivazza , il tratto più frenante del tracciato, prima del rettilineo finale. Per il 27enne spagnolo non il miglior modo di ripagare il rinnovo di contratto con la Ferrari fino al 2024: auto impossibile da riparare nel breve periodo e qualifiche terminate con una sessione d'anticipo. Nella sprint race del sabato sarà costretto a rimontare dalla quinta fila.

Q3 sospese per tre volte

Pista bagnata dopo un nuovo temporale e l'errore è dietro l'angolo nella "piccola Nurburgring". Non a caso, la fase decisiva delle qualifiche di Imola viene sospesa addirittura tre volte in 12 minuti!

Il primo a finire fuori, baciando il muso anteriore sulle barriere delle Acque Minerali, è Kevin Magnussen a bordo della Haas, impedendo a tutti i piloti di far segnare un tempo utile in Q3.

Dura soltanto cinque minuti la tregua, tanto basta per decidere i piazzamenti più importanti della griglia di partenza. A quel punto scatta la quarta bandiera rossa, quella che desta più "polemiche": Valtteri Bottas parcheggia l'Alfa Romeo sull'erba tra le Acque Minerali e la variante alta, i commissari optano immediatamente per la bandiera gialla, rallentando l'azione di Max Verstappen (che nonostante questo fa segnare il tempo valevole per la pole). Pochi secondi dopo che l'olandese campione del mondo taglia il traguardo, ecco la bandiera rossa. Fosse stata messa prima, al pilota Red Bull avrebbero cancellato il tempo. In quell'istante mancano 2:58 al termine delle qualifiche e alla ripresa c'è bisogno di un solo giro per riscaldare le gomme in una situazione di poco grip. Fatto che svantaggia notevolmente la Ferrari di Leclerc, che necessita di più tempo per portare in temperatura gli pneumatici, come si è evinto a Melbourne.

Il monegasco leader del campionato piloti non si scoraggia e va all'ultimo disperato assalto, che tuttavia viene infranto a 38 secondi dalla fine delle qualifiche: questa volta è Lando Norris a finire fuori nello stesso punto in cui Magnussen si era fermato all'inizio dell'ultima sessione. La McLaren è impossibilitata a partire ed ecco la bandiera rossa del primato, quella che regala con meno di un minuto d'anticipo la 14ª pole position della carriera, e prima stagionale, a Max Verstappen.

Sprint Race: cos'è, come funziona, cosa è cambiato. La guida in 100"

GP Emilia Romagna Sainz: "Chiedo scusa"; Leclerc: "Sbagliato scelta sulle gomme" 3 ORE FA