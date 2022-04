la spunta Max Verstappen! Prima pole position stagionale ad Imola per il campione del mondo in carica, in occasione del GP dell'Emilia-Romagna. Fortunato a completare il giro a tre minuti dal termine della Q3, appena qualche secondo prima che venga interrotta la sessione per l'Alfa Romeo di Bottas ferma a bordo pista. Charles Leclerc si deve accontentare della prima fila: come in Arabia Saudita partirà alle spalle di una Red Bull (in quel caso fu Sergio Perez), ma stavolta ha l'occasione della sprint race per sorpassare il principale rivale e partire al comando nella gara di domenica, Sul bagnato, tra una bandiera rossa e l'altra,! Prima pole position stagionale ad Imola per il campione del mondo in carica, in occasione del GP dell'Emilia-Romagna. Fortunato a completare il giro a tre minuti dal termine della Q3, appena qualche secondo prima che venga interrotta la sessione per l'Alfa Romeo di Bottas ferma a bordo pista.: come in Arabia Saudita partirà alle spalle di una Red Bull (in quel caso fu Sergio Perez), ma stavolta ha l'occasione della sprint race per sorpassare il principale rivale e partire al comando nella gara di domenica, davanti all'orda di pubblico tinto di rosso

Checo, settimo a quasi due secondi. Va ancora peggio all'altra vettura del Cavallino Rampante, quella di Carlos Sainz: lo spagnolo, fresco di rinnovo in Ferrari, commette un grave errore in Q2 - poco prima che scendesse la pioggia - va a muro alla Rivazza e partirà soltanto 10°. Crisi totale Mercedes, entrambe fuori dalla Q3: Russell 11° ed Hamilton 13° dopo aver sudato freddo in Q1. Scende la pioggia nel mezzo della Q2, che rimescola le carte e regala numerose sorprese in griglia, come un super Lando Norris sulla McLaren terzo davanti a Kevin Magnussen, Fernando Alonso e al compagno di squadra Daniel Ricciardo. Non va tanto bene all'altra Red Bull di

La griglia di partenza

1. M. VERSTAPPEN (RED BULL) 1:27.999 2. C. LECLERC (FERRARI) +0.779 3. L. NORRIS (MCLAREN) +1.132 4. K. MAGNUSSEN (HAAS) +1.165 5. F. ALONSO (ALPINE) +1.203 6. D. RICCIARDO (MCLAREN) +1.743 7. S. PEREZ (RED BULL) +1.809 8. V. BOTTAS (ALFA ROMEO) +2.440 9. S. VETTEL (ASTON MARTIN) +3.063 10. C. SAINZ (FERRARI) NO TIME

Verstappen, Leclerc e Norris: il podio delle qualifiche Credit Foto Getty Images

Momenti chiave

Q1: che fatica Mercedes - Ancora bandiera rossa dopo pochi minuti dall'inizio delle qualifiche, ancora una volta è la Williams la causa: va a fuoco il retrotreno della monoposto di Alexander Albon, a cui scoppia pure una gomma che lascia detriti lungo il tracciato. Partirà dal fondo della griglia per il secondo GP consecutivo. Leclerc davanti a Verstappen e Sainz, più in difficoltà Perez. È ancora crisi nera per la Mercedes, con Hamilton che si salva per appena 4 millesimi dopo la bandiera a scacchi. Eliminate le Alpha Tauri di Tsunoda e Gasly, oltre alle Williams di Latifi e Albon, con in mezzo Ocon.

Q2: Sainz a muro! - Imminente il rischio di pioggia, dunque i piloti escono in fretta. Probabilmente ancora una volta, dopo il ritiro di Melbourne, lo spagnolo della Ferrari si fa prendere dalla foga, finendo fuori alla Rivazza. Bandiera rossa e qualifiche terminate in anticipo per lui, nonostante il passaggio alla Q3 con il secondo miglior crono. Durante la pausa comincia a piovere, quindi nessuno si migliora prima della Q3. Agonia totale delle Mercedes con Russell 11° ed Hamilton 13°, per la prima volta dopo dieci stagioni nessuna vettura della casa di Brackley accede alla Q3. Esclusi anche Mick Schumacher, Zhou e Stroll. Questa volta Verstappen è il più veloce in quello che si può definire un anticipo di time attack, Leclerc 5°.

Q3: Verstappen prima della bandiera rossa - si sa, si sa, Imola è un circuito "vecchio stile" , già di per sè un errore può costare caro, figuriamoci su pista umida. Smette di piovere e i piloti ci provano con le intermedie. L'ennesima bandiera rossa (Magnussen fuori alle Acque Minerali) impedisce ai piloti di realizzare un primo giro utile. Reset a otto minuti abbondanti dal termine. Al primo tentativo Leclerc precede l'olandese della Red Bull per 20 millesimi, ma Verstappen è in netto miglioramento alla tornata successiva. Proprio in quell'istante sventola la bandiera gialla: Bottas ha parcheggiato la monoposto sull'erba nel rettilineo prima della variante alta, il campione del mondo lo vede e alza il piede, riprende a tutta velocità alla Rivazza e sigla quella che poi diventa la pole position. Superata la linea del traguardo scatta la bandiera rossa. Leclerc stava nuovamente riscaldando le gomme. Ultimo assalto a meno di tre minuti, la Ferrari spera, ma a causa dell'escursione di Norris, che rimane piantato, le qualifiche si concludono in anticipo.

Top

Max Verstappen - nel momento ideale lascia alle spalle quel pesantissimo ritiro e strappa la pole position, nonostante la Red Bull apparisse più "debole" sulla carta. Anche la fortuna gioca dalla sua parte.

Max Verstappen festeggia la pole position a Imola Credit Foto Getty Images

Kevin Magnussen - poco importa l'uscita di pista alle Acque Minerali in avvio di Q3, poco dopo regala alla Haas il miglior risultato di sempre in qualifica, per la prima volta in seconda fila. E pensare che senza il licenziamento del russo Mazepin il Circus non se lo sarebbe potuto godere.

Sebastian Vettel - nel momento in cui il pilota deve giocare un ruolo più importante della macchina, riscatta la Aston Martin e la trasporta in top-10 per la prima volta in stagione. Chi lo dava per "bollito" si sbagliava di grosso.

Flop

Carlos Sainz - sfortunato o meno, ancora una volta sbaglia in un momento di elevata pressione. Gli viene chiesto di andare veloce prima che venga a piovere, realizza un ottimo primo giro ma al secondo mette le ruote sull'umido e termina in anticipo le qualifiche. Non il miglior modo di ripagare un rinnovo di contratto, maggior ragione in un weekend con i riflettori puntati addosso

Carlos Sainz (Ferrari) al GP dell'Emilia Romagna Credit Foto Getty Images

Lewis Hamilton - poche colpe al pilota, è lapalissiano che la Mercedes non abbia trovato nemmeno a Imola una soluzione a questo disastroso avvio di stagione, lontanisima dalla Red Bull e dalla Ferrari. Ma è anche vero che termina la terza qualifica su quattro alle spalle del compagno di squadra George Russell. E Toto Wolff stavolta lo sgrida.

Esteban Ocon - il peggiore "in pista", tralasciando Alexander Albon (altro flop, per il secondo Gran Premio consecutivo parte dal fondo della griglia, ma almeno può rimontare nei 21 giri della sprint race di sabato). Il suo compagno di squadra Fernando Alonso (5°) lo surclassa, lui chiude penultimo.

