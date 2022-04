Un GP di Imola estremamente difficile per la Ferrari e per Charles Lerclerc quello andato in scena, circa una settimana fa. La Rossa aveva grandi aspettative dal GP di casa, valido per il quarto round del Mondiale 2022 di F1, ma alla fine si è concretizzata una doppietta Red Bull (Max Verstappen 1° e Sergio Perez 2°), mentre per la scuderia di Maranello vi sono stati il . La Rossa aveva grandi aspettative dal GP di casa, valido per il quarto round del, ma alla fine si è concretizzata una doppietta Red Bull (Max Verstappen 1° e Sergio Perez 2°), mentre per la scuderia di Maranello vi sono stati il sesto posto di Leclerc e il ritiro nel primo giro dello spagnolo Carlos Sainz.

Al di là della prestazione migliore della RB18 rispetto alla F1-75, si sono evidenziati alcuni errori da parte dei piloti del Cavallino Rampante: Sainz, finito fuori pista nelle qualifiche del venerdì e quindi in una condizione di svantaggio in tutto il fine-settimana; Charles che, dopo aver commesso non pochi errori il venerdì, si è girato affrontando la Variante Alta in gara.

Ecco che dei dubbi sono venuti fuori circa la consistenza dei due ferraristi, specialmente nel confronto con gli alfieri di Milton Keynes. Tuttavia, Leclerc, nell’intervista riportata da the-race, ha affermato chiaramente che quanto accaduto a Imola sia stato un caso: “Quanto successo nel GP è frutto dell’approccio sbagliato in quel momento della gara. So comunque cosa fare per non ripetere lo stesso sbaglio e da questo punto di vista imparerò“.

A Miami, sede del prossimo fine-settimana, avremo una conferma di ciò. E’ importante che la Ferrari dia una risposta in tutti i sensi.

