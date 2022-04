Carlos Sainz si mangia le mani dopo aver chiuso in anticipo le sue qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2022. Sul è andato a sbattere nel corso della Q2, quando stava andando a far segnare un tempo decisamente interessante. , quarto appuntamento del Mondiale di F1 2022. Sul tracciato di Imola , infatti, il portacolori della Ferrari

Anzi, la vera beffa per il pilota spagnolo è che già nel tentativo precedente era stato in grado di mettere in cascina un crono importante, a meno di 2 decimi dal limite di Max Verstappen. Una prestazione che avrebbe permesso al pilota del Cavallino Rampante di centrare senza problemi la Q3 (come poi è stato) ma la sua voglia di migliorarsi ancora gli è costata cara.

Il nativo di Madrid, infatti, ha perso la sua F1-75 in uscita della Rivazza 2, andando a sbattere contro il muro. In un colpo solo, dunque, qualifiche e venerdì rovinato. “Non ho capito cosa sia successo – è amaro Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport -. Non ero al limite, stavo semplicemente realizzando un giro veloce. Non volevo esagerare perché sapevo che la macchina mi avrebbe permesso di passare alla Q3 senza problemi. Davvero difficile da spiegare perché ho perso la macchina. Devo capire i motivi”.

Lo spagnolo conclude il suo racconto condito da parecchia amarezza: “Non posso che chiedere scusa a tutta la squadra perché questa non è certo la maniera giusta per iniziare il fine settimana di casa. Domani abbiamo la Sprint Race e cercherò di recuperare un po’ di posizioni, ma non è certo il modo ideale per avvicinarmi ai momenti clou del weekend”.

Leclerc: "Sbagliato le gomme"

Charles Leclerc analizza la sua prestazione dopo aver centrato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2022, nelle quali è successo davvero di tutto. Sul tracciato di Imola, infatti, la battaglia si è conclusa alle 18.41 con ben cinque bandiere rosse e la pole position di Max Verstappen.

Il monegasco si è piazzato al secondo posto con un distacco ampio rispetto all’olandese (779 millesimi), ma nella Q3 sostanzialmente non c’è stato modo di mettere insieme due giri lanciati puliti per colpa delle sospensioni dovute agli stop di, tra gli altri, Valtteri Bottas e Lando Norris. Ad ogni modo Charles Leclerc ha confermato di essere a proprio agio con la sua F1-75 sul circuito del Santerno e ora si potrà concentrare sulla Sprint Race di domani e la gara di domenica.

Nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Davide Valsecchi, il pilota del Cavallino Rampante punta l’attenzione su se stesso piuttosto che su quando avvenuto in pista:

“Prima di tutto è bello vedere tanto rosso in tribuna ma io sono deluso. Ho preso la decisione nel secondo giro di risparmiare le gomme per il finale della Q3, ma la bandiera rossa mi ha fatto capire che era finita lì. Colpa mia, ma su cose che non potevo controllare. Sarebbe stato bello conquistare la pole position oggi ma il secondo posto è quello che ci siamo meritati. Il weekend è lungo e proveremo a mettere tutto insieme domani e domenica”.

Charles Leclerc conclude la sua analisi parlando della pista di Imola:

“Oggi le condizioni erano molto complicate specie con le slick. C’erano tante pozzanghere e bisognava essere molto attenti. Si dovevano passare Q1 e Q2 senza problemi e dare tutto nella Q3. Ecco perché per me è frustrante non aver preso la decisione giusta nel momento clou. Il secondo posto ad ogni modo non è un disastro, per cui proverò a dare tutto sin da domani”.

