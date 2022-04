Charles Leclerc prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo aver conquistato la seconda posizione al termine della ottima partenza, nella quale ha bruciato il rivale olandese, la sua F1-75 ha messo in mostra ottima solidità ma ha poi pagato dazio a livello di gomme. Le sue soft, infatti, hanno sofferto negli ultimi giri permettendo la risalita di “Super Max” fino al sorpasso decisivo prima della Variante del Tamburello. al termine della Sprint Race del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato “Enzo e Dino Ferrari” di Imola il pilota monegasco della Ferrari ha cullato a lungo il sogno di poter vincere la gara sulla distanza dei 100 chilometri, ma Max Verstappen ha realizzato il sorpasso decisivo a 2 giri dalla fine, togliendo il sorriso al pilota del Cavallino Rampante. Dopo una, la sua F1-75 ha messo in mostra ottima solidità ma ha poi. Le sue soft, infatti, hanno sofferto negli ultimi giri permettendo la risalita di “Super Max” fino al sorpasso decisivo prima della Variante del Tamburello.

Leclerc: "Graining sull'anteriore sinistra ci ha fatto perdere il primo posto"

Chiudo comunque con la prima fila di domani ed è un aspetto importante. Oggi abbiamo faticato a livello di gomme e non ce lo aspettavamo, dovremo capire cos’è successo. Ad ogni modo il passo era buono fino a quel momento, quando abbiamo riscontrato un po’ di graining sulla anteriore sinistra. Per quel motivo abbiamo perso una posizione, peccato. Domani è un altro giorno e sappiamo che ci sarà da lottare duramente”. Ultima battuta sull’ambiente di Imola, ovviamente una E’ incredibile vedere come ogni volta che veniamo in Italia abbiamo un sostegno pazzesco. I tifosi sono spettacolari e cercheremo di regalargli una gioia domani, speriamo che sia una bella giornata”. Le sue parole al termine della Sprint Race nelle interviste di rito puntano l’attenzione soprattutto sugli pneumatici: “”. Ultima battuta sull’ambiente di Imola, ovviamente una marea rossa . “”.

Oggi penso che non potessi fare di più. Da decimo a quarto credo che fosse il massimo. Un traguardo importante anche in vista di domani. Sono arrivato dove volevo portarmi e so che in gara tutto potrà succedere, mi tengo stretto questa bella rimonta”. Carlos Sainz è sorridente al termine della Sprint Race del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato “Enzo e Dino Ferrari” di Imola lo spagnolo ha compiuto una gara di altissimo livello, risalendo dalla decima fino alla quarta posizione, con una serie di sorpassi importanti. Il suo risultato rappresenta una notevole iniezione di fiducia per il nativo di Madrid dopo l’errore di ieri in qualifica , come conferma ai microfoni di Sky Sport: “”.

Una rimonta resa possibile da una serie di sorpassi notevole, su una pista che, solitamente, non facilita le battaglie. “Non mi aspettavo di poter realizzare una serie di sorpassi simile, mi sono venuti più facili del previsto. Penso che le nuove vetture ci permettano di attaccare in maniera più semplice, con quelle dell’anno scorso non sarebbe stato così. Oltre a questo ho realizzato una gara solida ma so che mi manca ancora qualcosa. Ogni giro sto provando di tutto per capire il giusto modo di guidare la F1-75”. A questo punto lo spagnolo punta già il mirino verso la gara di domani: "Sarà importante partire dalla seconda fila per un 2 contro 2 contro la Red Bull. Loro oggi hanno messo in mostra un degrado gomme minore rispetto a noi, che permette loro di spingere di più a fine stint. Noi dovremo cercare di preparare la macchina nel migliore dei modi e lottare”.

