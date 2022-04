Il primo weekend storto della scuderia del Cavallino Rampante in questa stagione di Formula 1 arriva, amaramente, davanti al proprio pubblico, una marea rossa accorsa nella speranza che l’esito della gara del GP dell’Emilia-Romagna potesse proseguire sulla stessa onda del fantastico avvio di stagione. Invece per tutto il fine settimana Leclerc e Sainz hanno dovuto inseguire le Red Bull. Talvolta ci si è messa la sfortuna (basti pensare alla bandiera rossa che ha impedito a Leclerc di migliorarsi in qualifica, alla mancata vittoria della sprint race per colpa del calo delle gomme), ma anche i piloti hanno le loro colpe: l’incidente di Carlos Sainz in qualifica e l’perdendo la possibilità di confermarsi sul podio per la quarta volta su quattro. Delusione totale per la Ferrari sul circuito di Imola., una marea rossa accorsa nella speranza che l’esito della gara del GP dell’Emilia-Romagna potesse proseguire sulla stessa onda del fantastico avvio di stagione. Invece per tutto il fine settimana Leclerc e Sainz hanno dovuto inseguire le Red Bull. Talvolta ci si è messa la sfortuna (basti pensare alla bandiera rossa che ha impedito a Leclerc di migliorarsi in qualifica, alla mancata vittoria della sprint race per colpa del calo delle gomme), ma anche i piloti hanno le loro colpe: l’incidente di Carlos Sainz in qualifica e l’ errore madornale di Charles Leclerc a dieci giri dalla fine , quando è andato in testacoda alla variante alta

La Ferrari torna da Imola con la coda tra le gambe: pesa tanto il secondo zero in classifica di Sainz , così come va considerato sconfortante il sesto posto del monegasco, che rimane comunque ancora leader della classifica piloti

Leclerc: "Ho sbagliato io, non ho scuse. Perdiamo 7 punti preziosi"

Un Charles Leclerc frustrato ai microfoni di Sky Sport si prende tutte le colpe per il mancato podio davanti ad una folla che lo ha acclamato per tutto il fine settimana: “Onestamente per tutta questa stagione ho guidato molto bene dal primo GP fino ad oggi. Poi ho commesso questo errore: il terzo posto era alla portata, invece perdiamo sette punti importanti per il campionato. La responsabilità è tutta mia, non ci son scuse. Ho visto l’opportunità di arrivare al secondo posto, però ho chiesto troppo e ho perso il controllo della macchina. Sono molto deluso, mi dispiace per tutto il team che ha fatto un grande lavoro fino ad adesso, per i tifosi che sono venuti qua. Guarderò cosa ho sbagliato e tornerò più forte”.

Su cosa dovrebbe migliorare la Ferrari?

Sul riscaldamento gomme (ndr). Abbiamo fatto molta fatica sia con le intermedie all’inizio che con le slick in uscita dai box. Ma sullo sviluppo in generale in questo weekend la Red Bull ha fatto uno step in più, noi più fatica invece. Dobbiamo fare delle analisi, la stagione è ancora lunga e dobbiamo migliorare ancora. Forse se avessero abilitato il DRS prima... (si riferisce quando era a meno di un secondo di distacco da Perez a metà gara ma non ha potuto utilizzare l'ala mobile perché la giuria non aveva ancora dato l'ok per il bagnato in pista)”.

Sul confronto con la Red Bull: "Dobbiamo stare sul pezzo"

La Red Bull sicuramente è un team molto forte, hanno avuto sempre un gran sviluppo durante la stagione, quindi dobbiamo restare sul pezzo. Loro sicuramente avranno una gran progressione”.

Charles Leclerc transita al Tamburello mentre Carlos Sainz scende dall'abitacolo, F1 GP Emilia Romagna, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sainz: "Ricciardo mi ha colpito, stavolta non ho colpe sul ritiro..."

Sempre ai microfoni di Sky Sport, Carlos Sainz ha commentato l'incidente che lo ha escluso dalla gara a pochi secondi dal via: "Sono partito male, ma ho visto che anche Charles ha sofferto allo spegnimento dei semafori. Dovremo capire perchè gli altri hanno fatto meglio di noi. Dopodiché sapevo che comunque la gara sarebbe stata lunga e avrei potuto recuperare posizioni. Purtroppo in curva 2 è finito tutto e non certo per colpa mia. Daniel Ricciardo ha preso il cordolo e mi ha colpito facendomi finire nella ghiaia. Io gli avevo lasciato abbastanza spazio, peccato”.

Non è un momento facile, c’è poco da girarci attorno. Avevo una gran voglia di fare bene in questa gara sul bagnato e mi sentivo bene. Purtroppo la fortuna non mi ha aiutato. Si tratta della seconda corsa di fila nella quale non posso completare nemmeno due giri. Peccato perchè in questo modo mi manca anche l’opportunità di conoscere di più la macchina. Ad ogni modo la Formula Uno è anche questo. Devo rimanere concentrato e positivo”. Per lo spagnolo numero 55, che ha appena prolungato l'insediamento in Ferrari per altre due stagioni , si tratta del secondo ritiro consecutivo: "

