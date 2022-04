Max Verstappen e la Red Bull fanno bottino pieno nel week end di Imola. L'olandese campione del mondo in carica si aggiudica il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna dopo aver centrato la pole position del venerdì e fatto sua la Sprint Race del sabato. A completare la doppietta del team austriaco il secondo posto di Sergio Perez, mentre la Ferrari mastica amaro per l'uscita di scena al 1° giro di Carlos Sainz, incolpevolmente speronato da Ricciardo, e per Charles Leclerc, che getta alle ortiche il podio e chiude al 6° posto. e la Rfanno bottino pieno nel week end di. L'olandese campione del mondo in carica si aggiudica il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna dopo aver centrato la pole position del venerdì e fatto sua la Sprint Race del sabato. A completare la doppietta del team austriaco il secondo posto di Sergio Perez, mentre lamastica amaro per l'uscita di scena al 1° giro di, incolpevolmente speronato da Ricciardo, e per l'errore nel finale di, che getta alle ortiche il podio e chiude al 6° posto. Bilancio deludente per il Cavallino rispetto alle attese del pubblico imolese. Notte fonda per Lewis Hamilton, che chiude al 14° posto mentre il compagno George Russell è ottimo 4°. Per Verstappen, autore anche del giro più veloce, il massimo dei punti disponibile nel paniere e un recupero importante in classifica su Leclerc.

Max Verstappen sul gradino più alto del podio di Imola. Credit Foto Getty Images

ORDINE D'ARRIVO

Max Verstappen Red Bull 1 Sergio Perez Red Bull +16:487 Lando Norris McLaren +18:466 George Russell Mercedes +7:804 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0:757 Charles Leclerc Ferrari +14:482 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +3:144 Sebastian Vettel Aston Martin +9:076 Kevin Magnussen Haas +4:409 Lance Stroll Aston Martin +16:115

FERRARI, WEEK END DA DIMENTICARE

Se la Red Bull ha sfruttato appieno le novità tecniche portate a Imola, per la Ferrari l'atteso week end romagnolo si chiude con un sapore amaro. Il bottino è scarso anche per colpa dei due piloti, Sainz il sabato e Leclerc la domenica, e la doppietta del team di Helmut Marko è lì a ricordare che in Formula 1 la leadership tecnica non è mai cristallizzata. Non hanno certamente aiutato le condizioni, che sia nella Sprint race che in gara non hanno consentito alla F1-75 di sfruttare al meglio il proprio potenziale, ma è evidente che con minore frenesia si sarebbero potuti limitare meglio i danni.

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Se nella Sprint Race la Ferrari aveva sfruttato al meglio la partenza, lo start su bagnato e gomme intermedie del Gp vede Leclerc pattinare in griglia e presentarsi alla prima staccata in 4^ posizione, superata da Perez e Norris.

Giro 1/63 - Se Leclerc perde posizioni in partenza, Carlos Sainz si vede speronato alla variante del Tamburello dalla McLaren di Ricciardo e la gara della seconda Ferrari finisce dopo poche decine di metri. Ottima invece la partenza di George Russell su Mercedes, che sfrutta anche l'incidente davanti a sè per risalire al 6° posto.

Giro 8/63 - Uscendo benissimo dalla Rivazza Charles Leclerc riesce a prendere la scia di Lando Norris sul rettilineo ed a passarlo con una staccata profonda al Tamburello.

Giro 12/63 - Gerorge Russell esce vittorioso da un lungo duello con Magnussen e conquista il 5° posto, che diverrà 4° a fine gara.

Giro 20/63 - Dopo lunghe fasi di incertezza legate all'imprevedibilità del meteo, i piloti effettuano il pit stop per montare gomme da asciutto. Leclerc si prende per un attimo la posizione su Perez, che ha però le gomme con un giro in più di temperatura e torna davanti alla Ferrari.

Giro 34/63 - Con pista quasi completamente asciutta, la direzione gara dà finalmente il via libera all'utilizzo del DRS, ma Charles Leclerc non riesce a trovare lo spunto per attaccare la Red Bull di Perez.

Giro 50/63 - Leclerc prova la mossa di montare gomme morbide per prendersi almeno il giro veloce. Un giro dopo fanno lo stesso sia Perez che Verstappen.

Giro 54/63 - Ingolosito dall'avere nuovamente Perez vicino, Leclerc esagera sul cordolo alla Variante Alta e finisce in testacoda. Il monegasco riparte, ma deve sostituire l'ala anteriore ai box e precipita all'8° posto.

Giro 62/63 - Leclerc attacca e supera prima Vettel poi Tsunoda, e recupera almeno il 6° posto finale mentre le Red Bull vanno a concludere la doppietta davanti ai tifosi ferraristi.

TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Si prende tutto: gara, giro veloce, Sprint race e pole del venerdì, coadiuvato dal compagno per una doppietta che ammutolisce Imola dipinta di rosso. E recupera punti a Leclerc in un week end in cui la Red Bull si era presa il rischio di portare novità tecniche pur di contrastare la Ferrari.

Lando Norris (McLaren) - Quando c'è da sfruttare l'occasione buona, Lando non manca mai all'appello. A Imola torna sul podio per la sesta volta in carriera, ma soprattutto certifica il ritorno della McLaren oltre al proprio talento.

George Russell (Mercedes) - Nel disastro della W13 che per stessa ammissione di Toto Wolff 'non si riesce a comprendere', tira fuori una gara di sostanza che lo porta al 4° posto finale mentre Hamilton annaspa a centro gruppo. Uno step dopo l'altro, si sta prendendo la fiducia della Mercedes.

FLOP

Charles Leclerc (Ferrari) - Vero che è un pilota dallo spirito indomito che non va ingabbiato, ma in un Mondiale così lungo e difficile è fondamentale capire quando ci si può e ci si deve accontentare. Quell'errore alla Variante Alta sono 7 punti persi inutilmente. E' il primo errore stagionale, ma non da poco.

Daniel Ricciardo (McLaren) - Al Tamburello Sainz gli aveva lasciato tutto lo spazio necessario a farci stare la sua McLaren, lui è saltato sul cordolo mettendo fine alla gara della Ferrari, oltre che rovinare la sua. Matita rossa.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Mentre Russell parte bene, supera tanto e chiude 4°, lui non riesce a liberarsi di Stroll prima e Gasly poi, restando mestamente lontano dalla zona punti e subendo l'onta del doppiaggio da Verstappen. Week end umiliante oltre il lecito.

