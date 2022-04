sia nelle qualifiche del venerdì che nella corsa breve del sabato, ma il vero trionfatore del Gran Premio verrà deciso soltanto nel lungo atto finale: l’olandese campione in carica scatta per il secondo giorno consecutivo davanti alla rossa del monegasco, con i loro scudieri Perez e Sainz pronti a proteggerli alle spalle. Una Ferrari tradita dalla gestione delle gomme durante la sprint race, che tuttavia si è dimostrata competitiva davanti al proprio pubblico come per tutto lo scorcio iniziale di stagione.