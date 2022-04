dominatore assoluto in condizioni di pista variabile e portando a casa anche il punto bonus per il giro veloce. Per il campione del mondo in carica arriva anche il secondo Max Verstappen completa l’opera e si impone a Imola nel Gran Premio dell’Emilia Romagna 2022, quarto atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha confermato la prima posizione ottenuta ieri nella Sprint Race (dopo la pole position nella qualifica del venerdì), disputando una gara da. Per il campione del mondo in carica arriva anche il secondo Grande Slam della carriera.

Verstappen: "Essere leader è sempre difficile in queste situazioni"

"È sempre difficile raggiungere un risultato simile, ma già ieri e venerdì eravamo sul pezzo e sembrava un weekend forte per noi. Oggi c’erano molte incognite viste le previsioni meteo, non sapevo quanto saremmo potuti essere competitivi“, le prime parole a caldo di Verstappen dopo il trionfo odierno sul circuito del Santerno. “Come team abbiamo fatto tutto bene e questa doppietta penso sia molto meritata. La partenza è stata molto importante ovviamente, ma poi ho dovuto anche valutare bene diverse situazioni come quando cambiare le gomme da intermedie a slick senza commettere errori. Essere il leader è il ruolo più difficile in queste situazioni, ma siamo riusciti a gestire tutto“, racconta il campione del mondo in carica.

Grazie al bottino accumulato nella tre-giorni italiana, Max Verstappen balza al secondo posto nella classifica generale del Mondiale piloti a -27 dal leader Charles Leclerc (oggi solo 6° a causa di un testacoda nel finale ) e a +5 sul compagno di squadra messicano Sergio Perez.

Perez: "Abbiamo mostrato il nostro potenziale"

Ci sono motivi per cui sorridere in Red Bull dal momento che, in casa del Cavallino Rampante, è arrivata una doppietta molto pesante. “Un risultato frutto del duro lavoro. Nei primi appuntamenti non eravamo stati così fortunati, visti i problemi avuti dal punto di vista dell’affidabilità. Qui a Imola abbiamo mostrato il nostro potenziale“, ha affermato Perez ai microfoni di Sky Sport.

Valutando poi il risultato di squadra, il messicano ha aggiunto: “E’ un grandissimo risultato del team, dobbiamo dare continuità. E’ stato bello lottare con Leclerc e batterlo“, ha concluso l’alfiere del team di Milton Keynes.

Norris: "Questo podio è frutto del duro lavoro"

Lando Norris conquista un terzo posto davvero importante al termine del suo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato “Enzo e Dino Ferrari” di Imola il pilota della McLaren ha disputato una gara solidissima, approfittando dell’errore di Charles Leclerc per salire meritatamente sul podio. La competitività della sua McLaren è ancora lontana da quella di Red Bull e Ferrari, ma l’inglese dimostra sempre di esserci. Il giovane talento classe 1999 si fa sempre trovare pronto al momento giusto e, quando oggi l’occasione si è materializzata, con l’errore del monegasco della Rossa, il terzo posto si è materializzato.

"Ho centrato un podio davvero a sorpresa – ammette Lando Norris nel corso delle interviste di rito post-gara, oggi condotte da Marc Genè – Nel complesso una gara ed un weekend fantastici per me e precedere una Ferrari è senza dubbio qualcosa di molto più di ciò che ci saremmo aspettati. Bisogna essere onesti, se ripensiamo a dove eravamo all’esordio stagionale, abbiamo fatto qualcosa di incredibile”.

Un salto di qualità che il portacolori della McLaren spiega in maniera semplice: Il duro lavoro paga sempre. Tante volte l’impegno tra fabbrica e pista è decisivo. Riuscire a fare bene anche in condizioni così difficili non è frutto del caso. A me piace il bagnato, come si è visto l’anno scorso, ma senza una macchina competitiva ci sarebbe poco da fare”.

