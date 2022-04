la decisione della FIA che ha bloccato la proposta di inserire sei gare sprint nel calendario 2023. Sembrava tutto fatto e ieri a Londra si è tenuta la votazione ufficiale riguardo alla proposta di Liberty Media che punta a raddoppiare il numero di Grande sorpresa perSembrava tutto fatto e ieri a Londra si è tenuta la votazione ufficiale riguardo alla proposta diche punta a raddoppiare il numero di sprint race nel prossimo calendario.

Per l'approvazione servivano almeno 26 voti favorevoli su 30 totali ma la Federazione Internazionale si è opposta lasciando però uno spiraglio aperto non appena arriverà il feedback sull'impatto delle gare sprint sul campionato. Le parole del presidente Mohammed Ben Sulayem: "Pur sostenendo l’idea di introdurre un numero maggiore di gare sprint, la FIA sta ancora valutando l'impatto di questa proposta sul suo operato e quello del personale presente sui campi di gara, ed appena possibile fornirà il suo feedback alla Commissione”.

Power Unit: sì al passaggio a carburante 100% biologico dal 2026

Oltre alla decisione sulle gare sprint, si è affrontato anche il discorso power unit ovvero il passaggio, nel 2026, ad un carburante 100% biologico che comporterà una diminuzione della potenza dei motori. Per colmare il gap, potrebbe essere chiesto alle squadre di ridurre sia il drag che il peso delle vetture. Ecco i sei punti fissati dalla FIA in vista delle prossime stagioni: minor drag, mantenimento dei miglioramenti sul comportamento in scia, riduzione di peso e dimensioni, incremento della standardizzazione delle componenti con tecnologie più economiche e sostenibili, progressi sul fronte sicurezza.

