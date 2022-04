Charles Leclerc è monegasco ma a Imola, quando mancano solamente sette giri dalla fine della gara e con la possibilità (difficile ma non impossibile) di primo errore grave di una stagione finora praticamente perfetta. Chi non risica, non rosica dice un vecchio adagio tutto italiano.è monegasco ma a Imola, quando mancano solamente sette giri dalla fine della gara e con la possibilità (difficile ma non impossibile) di provare a prendere Sergio Perez , azzarda il tutto per tutto e commette ildi una stagione finora praticamente perfetta.

Col podio già in cassaforte, il 24enne pilota del Principato - dopo aver superato Norris - si lancia a nove giri dalla bandiera a scacchi non s’accontenta del terzo posto e con una guida coraggiosa approccia i cordoli della variante alta in maniera sin troppo aggressiva, perdendo il controllo della sua F1-75 ed impattando contro le barriere.

Nella sfortuna Leclerc ha la buona sorte di danneggiare l’ala ma di poter ripartire e poter portare la sua Ferrari in corsia box senza eccessivi problemi. Rientrato 9° dopo la sostituzione dell’ala anteriore, Leclerc rientra in centro gruppo e nelle ultime tornate risale fino alla 6a posizione liberandosi di Magnussen, Vettel e Tsunoda.

Un risultato al di sotto delle attese e che si somma al secondo ritiro consecutivo di Carlos Sainz . L’unica nota positiva – in una gara che è un’apoteosi Red Bull – è che la F1-75 ha mostrato comunque di essere molto competitiva e veloce e che anche dagli errori si può e si deve imparare.

