La Formula 1 torna in Francia a Le Castellet, lo storico (ma pesantemente rivisitato) circuito che, da quando è rientrato nel calendario Mondiale nel 2018, ha suscitato parecchie perplessità sia tra gli addetti ai lavori che tra i semplici appassionati. Perché il nuovo Paul Ricard è un circuito flessibile, che può trasformarsi a seconda delle esigenze in una pista da test, e vede ora una variante - pure quella 'mobile' - in mezzo al lungo rettilineo del Mistral. Variante che toglie inevitabilmente il sapore di leggenda alla curva successiva, Signes, una piega a destra in grado di fare selezione naturale soprattutto negli anni '70. Dulcis in fundo, tutta questa flessibilità di layout non può prescindere da vie di fuga totalmente in asfalto, con quell'effetto parcheggio del supermercato che, al di là del fatto estetico, toglie ogni rischio di errore ai piloti.

Cosa può dire il Paul Ricard

Tuttavia il Paul Ricard è una pista con le proprie peculiarità tecniche, che riportano il Circus a correre in condizioni 'standard' dopo la doppia dose di muretti fra Monaco e Baku. Un tracciato con caratteristiche non troppo dissimili da quelle di Barcellona-Montmelò, chiamato a dare risposte su diversi fronti un mese e mezzo dopo il Gp di Spagna: le difficoltà Mercedes, la crescita Ferrari e, non ultimo, la presumibile fine del caso alettoni, che ha agitato nelle ultime settimane le protagoniste Red Bull e Mercedes

La Ferrari di Charles Leclerc durante il Gran Premio dell'Azerbaigian - Mondiale 2021 F1 Credit Foto Getty Images

Caso Ali: tutto in ordine già a Baku?

Il GP di Francia è la deadline posta dalla Federazione per rientrare nei parametri tecnici relativi alla flessibilità degli alettoni, con relativi test di carico naturalmente cambiati. Tuttavia l'impressione generale è che sia la Red Bull sia la Mercedes si siano già "messe a posto" nel Gp di Azerbaigian a Baku, dove le immagini televisive sui profili alari posteriori non hanno evidenziato gli scostamenti delle gare precedenti. Su questo fronte, dunque, non dovrebbero esserci ulteriori strascichi.

Lewis Hamilton - Gran Premio dell'Azerbaigian Mondiale F1 2021 Credit Foto Getty Images

Mercedes, quanto manca il DAS

Altre risposte importanti attese in Francia riguardano le Mercedes. Che nelle ultime due prove, Monaco e Baku, ha evidenziato inedite difficoltà strutturali nel trovare la giusta temperatura di utilizzo delle gomme. Naturalmente il pensiero corre al DAS, il sistema che le frecce d'argento utilizzavano lo scorso anno (da questa stagione è vietato) e che permetteva, tramite i cambi di convergenza, di mantenere sempre le gomme nella giusta temperatura. Ora che il DAS non c'è più, le Mercedes sembrano avere difficoltà in questo senso soprattutto sui tracciati cittadini, dove il layout e la scarsa gommatura dell'asfalto acuiscono il problema. A Baku Valtteri Bottas è scivolato per tutto il week end, mentre Hamilton ha pagato dazio proprio alla prima frenata dopo la partenza sprint degli ultimi 3 giri, con gomme evidentemente molto fredde. A Le Castellet si torna nella norma, ed è facile attendersi una Mercedes nuovamente al vertice, pronta a rilanciare la sfida alla Red Bull e a Max Verstappen.

