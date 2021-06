Super Max Verstappen a Le Castellet. L’olandese della Red Bull ha fermato i cronometri nelle prove libere 3 del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1, sul tempo di 1’31″300 a precedere il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas di 0″747 e un brillante Carlos Sainz su Ferrari di 0″895. Distacchi importanti quelli rifilati dall’alfiere di Milton Keynes a tutto il resto della concorrenza, a dimostrazione del grande feeling di Max con la RB16B. Da sottolineare, tuttavia, anche l’ottimo crono di Sainz che con la SF21 è riuscito a trovare un buon equilibrio, inserendosi con le gomme morbide nelle posizioni di vertice.

A seguire troviamo l’altro pilota della Red Bull Sergio Perez a 0″938 e un Lewis Hamilton su Mercedes in difficoltà. Il britannico, solo quinto a 0″966 dalla vetta, ha lamentato più volte problematiche sull’avantreno, chiedendo aiuto al proprio team sulla massimizzazione della propria prestazione. Vedremo se nelle qualifiche odierne il sette volte iridato saprà rimettersi in carreggiata, ma le sue problematiche nel corso di questo turno sono state piuttosto evidenti.

Nella top-10 hanno concluso inoltre il britannico della McLaren Lando Norris a 1″036, un redivivo Fernando Alonso su Alpine a 1″324, il francese Esteban Ocon (Alpine) a 1″381, il transalpino Pierre Gasly (AlphaTauri) a 1″407 e l’australiano Daniel Ricciardo (McLaren) a 1″459.

Solo 11° Charles Leclerc: il ferrarista nell’ultimo tentativo, forse anche per un po’ di traffico, non è riuscito a mettere insieme il giro che avrebbe desiderato e per questo ha concluso a 1″520 dal vertice, immediatamente davanti a un buon Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo a 1″717, mentre l’altro pilota della Alfa Kimi Raikkonen ha terminato in 15ma posizione a 2″028 dal leader.

CLASSIFICA FP3 GP FRANCIA 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.300 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.747 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.895 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.938 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.966 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.036 4

7 Fernando ALONSO Alpine+1.324 5

8 Esteban OCON Alpine+1.381 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.407 5

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.459 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.520 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.717 5

13 Lance STROLL Aston Martin+1.751 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.900 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.028 4

16 George RUSSELL Williams+2.064 4

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.124 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.284 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.843 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.342 5

