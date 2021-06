Dopo un anno di stop torna il Gran Premio dI Francia, primo di tre gare consecutive. Si parte dal Paul Ricard, a Le Castellet, per il settimo atto del mondiale di Formula 1 2021. Dopo la gara di Baku, Hamilton e compagni tornano nella vecchia Europa continentale. Il leone d'Inghilterra, dopo l'ultimo passo falso, è chiamato a recuperare su Max Verstappen, ancora leader della generale. L'olandese volante è ancora primo in classifica, braccato però dal 7 volte campione del mondo, distante solo 4 lunghezze. Sarà, come al solito, lotta tra loro due per la vittoria, mentre Bottas e Perez potranno essere di supporto ai compagni di squadra. Soprattutto il messicano ha finalmente preso le misure della sua Red Bull, ha vinto in Azerbaijan e ora è sicuramente più utile alla causa. Infatti la squadra austriaca è davanti alla Mercedes anche nel campionato costruttori. Per le posizioni fuori dal podio è grande lotta. Lando Norris è in gran forma, come la Ferrari che viene da due pole consecutive con Leclerc. Purtroppo per il monegasco il podio però non è ancora arrivato, anche se non è lontano. Di seguito gli orari del weekend in terra francese.

Programma GP di Francia

Venerdì 18 giugno

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 19 giugno

Prove Libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 20 giugno

Gara: ore 15:00

GP di Francia in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Francia sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18:00.

GP di Francia in Live-Streaming

Il GP di Francia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

