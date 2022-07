Charles Leclerc è pronto per la sfida. Il pilota monegasco della Ferrari è atteso da una conferma dopo la vittoria nell’undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Nel GP d’Austria Leclerc è andato a segno , ponendo fine a un digiuno che durava dall’appuntamento di Melbourne. Il successo in Stiria è stato importante per i punti (-38 da Max Verstappen ) e soprattutto per il morale, perché quanto era accaduto nelle gare precedenti era stato difficile da mandare giù. Leclerc si era visto costretto a incassare degli zero, per problemi di natura tecnica, che ne avevano minato la resa.

La Rossa spera di aver voltato pagina e lo stesso dicasi per il ragazzo del Principato, che però è consapevole di come e quanto gareggiare a Le Castellet, sede del 12° weekend iridato, sarà complicato. “Ho iniziato a correre su una pista non lontano da qui. Ma a Le Castellet non sono venuto spesso prima di arrivare in F1“, ha raccontato Leclerc in conferenza. "Vittoria importante in Austria, specie a livello personale dopo cinque gare difficili. Abbiamo vinto e recuperato qualche punto. Vediamo come andrà qui in Francia, dove negli ultimi anni è stato difficile anche a livello di gestione gomme“, ha aggiunto il ferrarista.

Leclerc: "Felice per la vittoria, ma affidabilità va tenuta a bada"

