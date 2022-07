Decisioni da prendere in casa Ferrari. Lo spagnolo Carlos Sainz si avvicina al dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1 con alcuni punti interrogativi. A Le Castellet (Francia) la scuderia di Maranello dovrà scegliere quale sia la strategia migliore nella rotazione dei motori.

Come si sa Sainz, nell’ultimo GP in Austria, ha visto andare in fumo i suoi sogni di gloria per via della rottura del propulsore. Da capire se la Rossa deciderà di adottare la quarta unità o meno, andando in penalità, tenendo conto anche delle caratteristiche della pista transalpina. Un circuito, infatti, con tante curve veloci e diverse accelerazioni che potrebbe portare anche a una strategia simile a quella adottata in Canada con il monegasco Charles Leclerc.

Davanti ai microfoni, Sainz non ha escluso alcuna eventualità: “L’eventuale decisione ancora non è stata presa. Verranno valutate tutte le opzioni in relazione alle possibilità di sorpassare e alle temperature che avremo. Ovviamente potrebbe esserci la penalità, anche se non abbiamo ancora deciso”, ha ammesso l’iberico.

Carlos è poi tornato sull’amaro epilogo a Spielberg: “Quanto accaduto in Austria è stato un po’ un peccato, perché stavo vivendo un buon momento. Arrivavo dalla mia prima vittoria e anche in Canada avevo sfiorato il successo. Insomma sentivo che la mia stagione stava cambiando, ma sfortunatamente il problema alla power unit ha distrutto tutto. Ma non solo in quella gara, per via di una penalità qui. Ora però inizia la seconda parte del campionato e spero di non avere altri contrattempi. Dovremo fare attenzione anche alla Mercedes se pensiamo che a Barcellona e a Silverstone avevano un passo simile al nostro”.

