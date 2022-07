Charles Leclerc molto abbattuto quello che si presenta ai microfoni di SkySport dopo aver commesso un grave errore, perdendo il retrotreno della propria monoposto. Un errore pesantissimo costato altri 25 punti nella lotta con Max Verstappen per il Mondiale. È unmolto abbattuto quello che si presenta ai microfoni di SkySport dopo l'incidente che lo ha costretto al ritiro al 19esimo giro del GP di Francia, sul circuito di Le Castellet. Il ferrarista ha ammesso di, perdendo il retrotreno della propria monoposto. Un errore pesantissimo costato altri 25 punti nella lotta con Max Verstappen per il Mondiale.

"No, non ho avuto lo stesso problema all'acceleratore che mi era successo in Austria. Non riuscivo a inserire la retromarcia e non sono potuto rientrare in pista, perché la macchina non mi sembrava così tanto danneggiata. Ma quello è un dettaglio. Io non posso fare questi errori. Da inizio anno sto guidando a un livello molto alto, forse il più alto della mia carriera. È inaccettabile fare questi errori. Abbiamo perso tanti punti per colpa mia, qui e a Imola. Alla fine faremo i conti. Ma se perdiamo il Mondiale per 32 punti è colpa mia. Ho sbagliato mentre stavo spingendo? Sì, ma lo fanno tutti in quelle situazioni. Il mio grido? Non sapevo che la radio fosse accesa, avrei preferito tenerlo per me".

Il settimo successo conquistato in dodici gare ha permesso a Max Verstappen di riallungare nuovamente in testa alla classifica del Mondiale piloti. Il campione in carica ha ora un vantaggio di 63 punti su Leclerc (233 contro i 170 del ferrarista), che a sua volta mantiene la seconda posizione per sole 7 lunghezze su Sergio Perez.

