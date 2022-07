Verstappen: "Dopo il crash di Leclerc ho amministrato"

"Avevamo un buon passo fino all'inizo. Ho provato a mettere pressione a Leclerc ma gli stavo troppo vicino e rovinavo la vettura. Così siamo rientrati in anticipo cambiando un po' la strategia. Poi le gare sono così, dopo l'errore di Leclerc ho amministrato le gomme che si usuravano tanto, anche perché era sbagliato fare un secondo pit stop perché la pit lane qui è lunghissima. L'importante era portare a casa più punti possibile e anche oggi ce l'abbiamo fatta. Per l'Ungheria dobbiamo fare qualche cambio di assetto ma potremo fare bene".

Hamilton: "Stiamo migliorando molto"

"Devo innanzitutto ringraziare questo grande pubblico, il più numeroso in Francia. E' stata una gara difficile perché non mi funzionava il sistema per bere. La macchina andava molto forte e stiamo migliorando. Devo ringraziare la squadara. Ora si va a Budapest e io adoro quella pista. Red Bull e Ferrari sono ancora più forti almeno in qualifica. Speriamo di poterci avvicinare ancora".

Russell: "Una bella battaglia con Perez"

"Una bella battaglia con Perez. Ho sudato tanto e sono contento che sia finita. Passo buono, abbiamo sfruttato bene le gomme. Quando Sainz è passato ho avuto l'opportunità. Sono entrato all'interno ma non mi ha lasciato spazio e non mi ha ridato la posizione. Comunque alla fine sono riuscito a passarlo".

