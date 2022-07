Grandissima qualifica della Ferrari, con Charles Leclerc che ha ottenuto una fantastica pole position nel Gran Premio di Francia, battendo la Red Bull di Max Verstappen di oltre tre decimi. Ma soprattutto degno di nota è il grande lavoro di squadra con Sainz che, penalizzato , regala la scia al compagno di squadra in tutti e due i tentativi del Q3. Finalmente il monegasco torna davanti a tutti, con la Rossa che porta a casa la nona pole stagionale. Non poco. Vediamo le parole dei primi tre piloti dopo le prove ufficiali.

Leclerc: "Grande lavoro di squadra. Grazie Carlos"

"Ho fatto un bellissimo giro ma devo ringraziare Carlos per la scia e per il grande lavoro di squadra che abbiamo fatto - Così Charles esordisce nelle interviste post qualifiche del GP di Frnacia - Dopo il Q1 e Q2 siamo rimasti sorpresi per il passo che avevamo. La macchina mi ha dato delle ottime sensazioni. Difficile capire come andrà domani, dato che non sappiamo bene come sia messa la Red Bull. Sarà come al solito una bella lotta".

Verstappen: "Le Ferrari sono molto forti"

"Le prove libere 3 non sono le qualifiche purtroppo. Oggi è stato un po' più complicato del previsto - Ha dichiarato Super Max dopo le qualifiche - Speriamo di poter sfruttare al meglio il rettilineo e andare ancora più forte. Domani farà ancora più caldo e questo potrebbe essere un vantaggio per noi. Però le Ferrari hanno dimostrato di essere molto forti".

Perez: "Non ci ho capito molto in questo weekend. Ora però va meglio"

"Abbiamo fatto una bella rimonta - Ha detto il messicano Sergio Perez - In questo weekend non ci ho capito molto. Fino alle qualifiche è stato forse il mio peggior weekend stagionale. Ora però sono a mio agio. L'obiettivo è battere le rosse che oggi comunque sono state molto forti".

