Un passo falso decisivo per il mondiale. Un altro errore, non certo il primo, di questa stagione. Nonostante un 2022 di altissimo livello per il valore mostrato in qualifica e a sprazzi la domenica, Charles Leclerc continua a commettere errori. Se quello di Imola è stato importante, ma che non lo ha messo fuori gara, quello fatto nel GP di Francia è stato clamoroso, senza scusanti.