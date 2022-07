annullare il gap in efficienza aerodinamica da Red Bull. Sulla pista di Le Castellet, in Francia, la Rossa vuole farsi trovare pronta e dare continuità rispetto alle due vittorie consecutive ottenute a L’obiettivo è chiaro:. Sulla pista di, in Francia, la Rossa vuole farsi trovare pronta e dare continuità rispetto alle due vittorie consecutive ottenute a Silverstone e sul circuito dello Spielberg , in Austria.

Una nuova ala per essere veloci come Red Bull

Ad

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta, il piano è quello di introdurre una nuova ala posteriore allo scopo di rendere ancor più prestazionale la F1-75 soprattutto in fatto di velocità massima, aspetto importante su una pista particolare come quella transalpina, caratterizzata da curve veloci e grandi accelerazioni.

GP Francia Sainz monta il nuovo motore Ferrari, sarà penalità in Francia IERI A 16:48

Max Verstappen davanti a Charles Leclerc durante il GP dell'Emilia Romagna 2022 Credit Foto Getty Images

Già a Silverstone il differenziale in termini di efficienza si era assottigliato tra Red Bull e Ferrari. Grazie all’uso di un primo upgrade dell’ala posteriore, associato anche a pance e cofano motori modificati, la Rossa ha avuto uno sviluppo notevole e a DRS aperto ha sofferto meno.

Modifiche anche al fondo per limitare il porpoising

Ora è chiaro che i progressi devono continuare e quindi si lavora per essere ancor più veloci. Inoltre, come è noto, i team in Francia proveranno alcuni accorgimenti relativi alla direttiva tecnica antiporpoising 039 voluta dalla FIA. Per questo a Maranello potrebbero, stando a quanto scritto da Filisetti, modificare a livello del fondo i pattini e valutare in che modo il rispetto delle metriche imposte possano influenzare le prestazioni.

Leclerc: "Felice per la vittoria, ma affidabilità va tenuta a bada"

GP Francia Sainz monta il nuovo motore Ferrari, sarà penalità in Francia IERI A 16:48