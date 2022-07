Leclerc sbaglia, Verstappen no. È sostanzialmente qui la differenza fra i contendenti al titolo 2022. In Francia l'olandese della Red Bull non trova il varco per passare il ferrarista, Grande rimonta di Sainz, . Bene i due Mercedes, incolore Perez con l'altra Red Bull. È sostanzialmente qui la differenza fra i contendenti al titolo 2022. In Francia l'olandese della Red Bull non trova il varco per passare il ferrarista, ma gli mette pressione fino a indurlo all'errore . Un secondo errore, dopo quello di Imola, che va a sommarsi a quelli della squadra, e che pesa sulla classifica iridata. ma la doppia sosta con penalità lo zavorra . Bene i due Mercedes, incolore Perez con l'altra Red Bull.

I voti del Gp

Ad

Max Verstappen (Red Bull) 1° classificato: Voto 9 - La maggiore esperienza, anche e soprattutto nell'abitudine a lottare per il titolo, viene fuori tutta. Anno di grazia in cui non sta sbagliando davvero nulla. E la stessa freddezza con cui affronta i corpo a corpo col ferrarista, che sia in attacco o in difesa, testimonia di una maturità totale. In qualifica deve arrendersi al gioco di squadra Ferrari , in gara sfrutta l'ottimo passo evidenziato venerdì nelle libere per mettere pressione a Leclerc, fino a indurlo all'errore., anche e soprattutto nell'abitudine a lottare per il titolo, viene fuori tutta.E la stessa freddezza con cui affronta i corpo a corpo col ferrarista, che sia in attacco o in difesa, testimonia di una maturità totale.

GP Francia Max Verstappen trionfa sulle Mercedes! Leclerc a muro, Sainz quinto 3 ORE FA

Lewis Hamilton (Mercedes) 2° classificato: voto 8 - Un lampo in qualifica per prendersi la seconda fila, un altro in partenza per infilare Perez, poi una gara fatta di ritmo e piede pesante. Da due o tre gare, oltre a salire sul podio, si è peraltro rimesso davanti al velocissimo compagno George Russell. C'è.

Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton nel GP di Francia 2022 Credit Foto Getty Images

George Russell (Mercedes) 3° classificato: voto 7 - Brilla decisamente meno di Lewis per l'intero week end, ma impreziosisce la sua gara bruciando Perez nel finale e conquistandosi il podio alle spalle del compagno. Dopo aver badato alla sostanza nel primo stint. Sempre consistente.

Sergio Perez (Red Bull) 4° classificato: voto 4,5 - Lontanissimo dai primi tre venerdì e sabato, mai in grado di attaccare Hamilton in gara, sorpreso e castigato nel finale da Russell. Rispetto a Verstappen, sembrava guidasse un'altra macchina.

Carlos Sainz (Ferrari) 5° classificato: voto 7,5 - Perfetto nel gioco di squadra in qualifica, giustamente guardingo nei primissimi giri di gara, scatenato quando ha avuto nel mirino il podio. Anche con una mescola di vantaggio, due sorpassi di grande qualità tecnica su Russell e Perez. Poi deve pagare lo scotto di un secondo pit stop - chissà se e quanto evitabile - e una penalizzazione di 5" per 'unsave release' nel primo pit stop. Peccato.

Charles Leclerc (Ferrari) nc: voto 5 - L'errore ci sta, in termini di esperienza e maturità paga ancora qualcosa rispetto a Verstappen. Tuttavia un errore che pesa, anche perché commesso da leader della gara in un momento della stagione, il mese di luglio, in cui Maranello non ha margini di errore per tenere corta la classifica. Ora testa all'Ungheria, dove serve una doppietta rossa per tenere pienamente vivo il Mondiale.

Charles Leclerc sconsolato dopo l'incidente nel GP di Francia 2022 Credit Foto Getty Images

Fernando Alonso (Alpine) 6° classificato: voto 7 - Sperava di essere competitivo per il podio, ma rende comunque onore alla gara di casa dell'Alpine mettendosi alle spalle il compagno Ocon e le due McLaren.

Lance Stroll (Aston Martin) 10° classificato: 6,5 - Gli gira bene con la strategia, ma rimonta comunque fino alla zona punti dopo l'eliminazione in Q1 in qualifica. Con Vettel alle spalle.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) 12° classificato: voto 5 - Dov'è finito lo sfavillante pilota del 2020 e 2021? La macchina è chiaramente involuta rispetto alle prime uscite, e il passo gara ne risente un po' ovunque. Ma sembra anche aver perso il valore aggiunto del franco-milanese, perso nelle nebbie.

Mick Schumacher (Haas) 15° classificato: voto 5 - Questa volta toppa tutto: dalla qualifica, dove esce in Q1 per aver superato i famigerati track limits, alla gara, dove finisce in fondo al gruppo per un contatto con Zhou, sebbene le responsabilità siano più del cinese che sue. Passaggio a vuoto.

Febbre Villeneuve, numeri e curiosità: il GP di Francia in 2 minuti

Formula 1 Verstappen, il team radio dopo l'incidente di Leclerc: "Sta bene?" UN' ORA FA