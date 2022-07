Un'altra gara maledetta, l'ennesima, in questa stagione sfortunatissima per. Il ferraristadurante il 19esimo giro del GP di Francia, quando era in testa alla gara dopo aver resistito a una serie di assalti durissimi di Max Verstappen.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dal team-radio, il monegasco sembra aver sofferto ancora come già successo nella scorsa gara in Austria ). Dalle immagini, però, si nota chiaramente come il pilotadi una macchina assettata con grande sovrasterzo per migliorare la gestione delle gomme dopo le modifiche effettuate al fondo per limare il gap di velocità con la Red Bull.