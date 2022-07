Charles Leclerc dopo "errore inaccettabile", ma è stato sostenuto da Mattia Binotto. Il team principal della Ferrari vede ancora il Mondiale come un obiettivo concreto grazie al talento del suo pilota principe. ha fatto subito mea culpa dopo il testacoda con incidente che lo ha estromesso dalla corsa quando stava guidando il gruppo dopo aver resistito a una serie di attacchi di Max Verstappen. Il monegasco ha parlato chiaramente dima è stato sostenuto da. Il team principal della Ferrari vede ancora il Mondiale come un obiettivo concreto grazie al talento del suo pilota principe.

"Ho parlato con Charles e non sono d’accordo con lui. Le responsabilità sono sempre di squadra, noi dobbiamo guardare avanti - ha affermato Binotto -. Oggi abbiamo dimostrato di avere un rendimento sul passo gara ad alto livello e nella gestione delle gomme stavamo facendo meglio di Red Bull. Lo certifica anche il quinto posto di Carlos Sainz in rimonta".

"Pensiamo all’Ungheria per fare una doppietta e per cercare di vincere tutte le gare che restano - ha concluso il dirigente della scuderia di Maranello -. Le prestazioni di oggi ci danno fiducia. Su Leclerc, sappiamo che è un campione e questo errore non lo può mettere in discussione. Il Mondiale resta un obiettivo".

