Nico Rosberg, ex-pilota e campione del mondo con la Mercedes, ha un'opinione molto diversa sulla dinamica del fuoripista giudicata molto "strana". Charles Leclerc ha recitato il mea culpa dopo il testacoda con incidente che lo ha costretto al ritiro mentre guidava il GP di Francia. Ma, ex-pilota e campione del mondo con la Mercedes, ha un'opinione molto diversa sulla dinamica del fuoripista giudicata molto "strana".

L'ex-compagno di squadra di Lewis Hamilton, oggi commentatore e analista televisivo, non crede nell'errore di un pilota così solido come Charles. A provocare la perdita di aderenza del retrotreno potrebbe essere stata una folata di vento improvvisa (e il circuito Paul Ricard è famoso per essere sferzato dalle correnti d'aria) o un problema sul motore della monoposto.

La Ferrari incidentata di Charles Leclerc viene rimossa dal circuito durante il GP di Francia 2022 Credit Foto Getty Images

"Charles si è preso la colpa troppo presto - ha dichiarato Rosberg nel dopo-gara -. La dinamica dell'incidente è stata davvero insolita. Non stava nemmeno spingendo, ma pensava a far durare le gomme. Il posteriore della monoposto era posizionato in un punto dal quale arriva il vento. Se ti investe una folata puoi perdere in un istante il 20% del carico aerodinamico".

"Potrebbe anche essere stato qualcosa legato al motore. A volte basta un piccolo taglio di potenza, o qualcosa di simile, per perdere il posteriore. In Ferrari dovranno controllare bene, perché non credo che possa essersi trattato di un errore del pilota".

