Formula 1

Febbre Villeneuve, numeri e curiosità: il GP di Francia in 2 minuti

FORMULA 1 - Domenica 23 luglio alle ore 15:00 va in scena il GP di Francia, sul tracciato di Le Castellet dove si sono corsi 17 edizioni. In Francia ci sono state tante gare memorabili delle quali quelle andate in scena 33 anni fa col duello fra Gilles Villeneuve e Arnaux. Ecco cosa bisogna sapere sul 12° round del mondiale.

00:02:22, 6 minuti fa