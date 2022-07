Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, riguarda la gestione dei motori in casa Ferrari e, nello specifico, la situazione inerente a Carlos Sainz, appiedato dalla Power Unit di Maranello proprio sul più bello nel corso del Gran Premio d’Austria. Lo spagnolo, infatti, con grande probabilità sarà costretto a cambiare tutta la sua Power Unit nel corso del weekend di Le Castellet per imitare quanto fatto da Charles Leclerc a Montreal, per smarcare quindi il maggior numero di motori e componenti possibili e, quindi, gestire al meglio la questione legata all’affidabilità dei propulsori del Cavallino Rampante. Uno dei maggiori motivi di interesse e curiosità di questo fine settimana dele, nello specifico, la situazione inerente a, appiedato dalla Power Unit di Maranello proprio sul più bello nel corso del Gran Premio d’Austria. Lo spagnolo, infatti, con grande probabilità sarà costretto a cambiare tutta la sua Power Unit nel corso del weekend di Le Castellet per imitare quanto fatto da Charles Leclerc a Montreal, per smarcare quindi il maggior numero di motori e componenti possibili e, quindi, gestire al meglio la questione legata all’affidabilità dei propulsori del Cavallino Rampante.

Al momento la Ferrari ha deciso di sostituire solamente la centralina sulla Rossa numero 55 ma, come accadde proprio con il monegasco in Canada, le componenti rimanenti potrebbero essere introdotte dalla giornata di domani. Per ora Carlos Sainz, di certo, dovrà scontare 10 posizioni di penalità (terza centralina) sulla griglia di partenza della gara di domenica, mentre in caso di rivoluzione della Power Unit saranno 20 e, di conseguenza, dovrà scattare dall’ultima casello dello schieramento. Conoscendo il lay-out della pista provenzale, ovvero con diversi punti di sorpasso, è molto probabile che la scuderia emiliana deciderà di cambiare tutta la Power Unit in questa occasione, dato che il prossimo circuito, l’Hungaroring, tortuoso e con pochissimi punti di sorpasso, renderebbe quasi impossibile ogni tentativo di rimonta per lo spagnolo.

