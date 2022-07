Dopo una settimana di pausa, è tempo del Gran Premio dI Francia. Si andrà in pista al Paul Ricard, a Le Castellet, per il dodicesimo atto del mondiale di Formula 1 2022. In terra transalpina tutti gli occhi saranno sempre sul duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Il monegasco finalmente è tornato a vincere in Austria e vuole continuare a rubare punti al rivale olanedese. Il campione del mondo però può contare su una Red Bull che ormai ha risolto i suoi problemi di affidabilità, al contrario della Ferrari che continua ad avere problemi di motore e altro, come mostrato dallo stop di Sainz a Spielberg. Sarà interessante vedere se proseguiranno i progressi della Mercedes, che è sempre distante da Ferrari e Red Bull ma sta recuperando gara dopo gara. Di seguito gli orari del weekend in terra francese: diretta di tutto il weekend su Sky, su TV8 live di qualifiche a gara..

Programma GP di Francia

Venerdì 22 luglio

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 23 luglio

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 24 luglio

Gara: ore 15:00 - 17:00

GP di Francia in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Francia sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in diretta in chiaro anche su TV8.

GP di Francia in Live-Streaming

Il GP di Francia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

