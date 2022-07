Il tracciato ben si adatta alle peculiarità tecniche della F1-75, il gran cado potrebbe esaltarne la gentilezza sulle gomme, anche se l'altra faccia della medaglia potrebbe essere la fragilità delle potentissime power unit di Maranello. Quello di domenica potrebbe peraltro essere l'ultimo Gran Premio di Francia sul circuito Paul Ricard, poi i transalpini dovranno trovare un'altra soluzione per la gara più antica delle corse motoristiche. Terzo assalto consecutivo ai 'fortini' Red Bull: dopo aver conquistato Silverstone e Spielberg, le gare di casa del team di Max Verstappen, la Ferrari si prepara ad espugnare anche Le Castellet , dove le rosse non hanno mai brillato mentre l'olandese campione del Mondo in carica ha dominato nel 2021, dopo due successi di Hamilton su Mercedes., il gran cado potrebbe esaltarne la gentilezza sulle gomme, anche se l'altra faccia della medaglia potrebbe essere la fragilità delle potentissime power unit di Maranello., poi i transalpini dovranno trovare un'altra soluzione per la gara più antica delle corse motoristiche.

Ultimo Gran Premio di Francia sul circuito Paul Ricard

LE CASTELLET ADDIO

Il contratto del circuito con la Formula 1 scade infatti nel 2022, ed è ben lontano un accordo per il prolungamento. Doveva essere la sede permanente dell'appuntamento francese, dopo soli quattro anni uscirà quasi sicuramente dal calendario, e la Francia è vicinissima a non avere una sede per il proprio Gp. Le difficoltà sono economiche, ma anche di carattere tecnico: il tracciato non piace ai piloti, non piace ai tecnici e fin qui ha regalato spettacoli tutt'altro che entusiasmanti. Del resto si tratta di un circuito pensato e riprogettato in funzione dei test (da cui le larghissime vie di fuga colorate, senza erba né ghiaia), in cui anche i tratti più iconici - il rettilineo del Mistral e la successiva curva di Sitges - sono stati snaturati proprio nell'ottica di una pista da test prima che da gara. Con la lunga lista di Paesi che attendono l'ingresso in calendario, la F1 pensa di abbandonare il Paul Ricard a fronte di offerte molto più alte, e gli organizzatori francesi si guardano bene dal chiudere accordi in cui i rischi superano le opportunità.

Una bagarre fra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel GP della passata stagione Credit Foto Getty Images

FERRARI IN GRANDE SPOLVERO

Proprio in quanto pista da test, sotto diversi aspetti paragonabile a Barcellona-Montmelò, il Paul Ricard dovrebbe ben sposarsi con la Ferrari F1-75, a suo agio nei tracciati particolarmente tecnici. A Maranello hanno praticamente azzerato il gap dalla Red Bull in termini velocistici grazie ai robusti interventi sul fondo, mentre nel misto le rosse restano velocissime per handling e trazione. Charles Leclerc, con la vittoria in Austria, ha anche ritrovato morale e una fiducia nella squadra, che rischiava di sgretolarsi dopo i casi Monaco e Silverstone. Centrare la pole sarebbe già una buona ipoteca sul Gp, peccato che la rottura della power unit allo Spielberg lo priverà quasi certamente dell'aiuto di Carlos Sainz, destinato a fondo griglia.

OCCHIO ALL'AFFIDABILITA'

Se il bilanciamento aerodinamico fra dritto e misto non è più un problema in casa Ferrari, proprio l'affidabilità della power unit desta qualche prevedibile apprensione. Le temperature torride previste per il week end francese possono essere un'arma a doppio taglio: un vantaggio sull'utilizzo delle gomme, laddove la F1-75 ha mostrato di saper conservare meglio degli avversari le coperture, un problema per le turbine, visto quanto accaduto in questa prima parte di stagione a Barcellona e Baku (a Leclerc) e in Austria (a Sainz).

ROSSE, SETTIMANA DA NON SBAGLIARE

Specie ora che in casa del Cavallino è giunta l'ora di fare delle scelte precise riguardo la classifica piloti: puntare su Leclerc. La penalità di Sainz rende pressoché impossibile pensare a una doppietta, ma una vittoria di Charles semplificherebbe anche per lo spagnolo l'adesione a una rigida gerarchia interna. Perché Verstappen - lo ha dimostrato in tutte le occasioni in cui ha avuto difficoltà - non butta via un punto che sia uno. Quella che si apre al Paul Ricard, peraltro, è una settimana decisiva per le ambizioni mondiali di Maranello. Dopo il Gp di Francia si va infatti subito in Ungheria, su un tracciato lento e tortuoso che dovrebbe esaltare ancora di più la Ferrari 2022. Due vittorie consecutive sarebbero più che necessarie per accorciare su Verstappen prima della pausa estiva e in attesa della ripartenza a Spa e Monza.

