Il campione iridato in carica è reduce da un secondo posto nel GP d’Austria, quindi l’obiettivo è quello di tornare sul gradino più alto del podio in Francia per poter riallungare in classifica generale. Il 24enne nativo di Hasselt ha vinto l’ultima edizione del GP transalpino, battendo in rimonta le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas con una strategia alternativa a due soste.

“Lo scorso anno abbiamo ottenuto un buon risultato in Francia. La pista presenta molte curve tecniche, alcune ad alta velocità nel tratto finale, quindi sarà importante gestire le gomme, specialmente con il caldo previsto nel corso del weekend. Speriamo di migliorare le prestazioni dell’Austria, sicuri di aver imparato la lezione dopo quello che è accaduto a Zeltweg”, commenta Verstappen alla vigilia delle prove libere.

