Per il secondo anno consecutivo il Gp del Giappone non farà parte del calendario di Formula 1. La situazione relativa al Covid-19 nel paese asiatico non ha lasciato possibilità agli organizzatori che, in accordo con Liberty Media, hanno deciso per la cancellazione dell'evento. A Suzuka le monoposto sarebbero dovute scendere in pista a metà ottobre all'interno di un trittico di gare composto insieme al Gp di Russia e al Gp di Turchia.

La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dal governo giapponese. "I dettagli sul nuovo calendario verrano resi noti a breve. La Formula 1 ha dimostrato in questi due anni di essere pronta ad adattare il suo programma in queste condizioni di incertezza ed è sempre pronta ad avviare trattative con le nazioni interessate ad ospitare il campionato".

