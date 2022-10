George Russell in condizioni di pista bagnata. Il 24enne inglese ha fermato il cronometro in 1’41″935, stampando la miglior prestazione cronometrica di giornata e precedendo di 235 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton per una significativa doppietta Mercedes. La FP2 è durata 90 minuti, mezz’ora in più rispetto al solito, a causa del mancato svolgimento del test Pirelli sulle gomme della prossima stagione, dato che l’asfalto non si è asciugato a sufficienza negando ai team la possibilità di montare gli pneumatici slick. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2022 è andata in archivio a Suzuka per la Formula Uno con un acuto importante diin condizioni di. Il 24enne inglese ha fermato il cronometro in 1’41″935, stampando la miglior prestazione cronometrica di giornata e precedendo di 235 millesimi il compagno di squadraper una significativa doppietta Mercedes. La FP2 è durata 90 minuti, mezz’ora in più rispetto al solito, a causa del mancato svolgimento del test Pirelli sulle gomme della prossima stagione, dato che l’asfalto non si è asciugato a sufficienza negando ai team la possibilità di montare gli pneumatici slick.

Alle spalle delle due Mercedes troviamo in classifica la coppia Red Bull formata dal campione del mondo in carica Max Verstappen e dal messicano Sergio Perez, distanti rispettivamente 851 e 899 millesimi dalla vetta con gomme intermedie. Bel guizzo per la Haas di Kevin Magnussen, 5° a 1″252 davanti alla prima Ferrari di Carlos Sainz per soli 17 millesimi.

Charles Leclerc, 11° a 2″774, che ha girato poco non riuscendo mai a trovare un buon feeling con la monoposto sull’asfalto fradicio di Suzuka. Completano la top 10 le Alpine e le Alfa Romeo. Non ha disputato la FP2 Mick Schumacher, in seguito ai danni rimediati dalla sua Haas dopo Più lontano con l’altra Rossa11° a 2″774, che ha girato poco non riuscendo mai a trovare un buon feeling con la monoposto sull’asfalto fradicio di Suzuka. Completano la top 10 le Alpine e le Alfa Romeo. Non ha disputato la FP2, in seguito ai danni rimediati dalla sua Haas dopo l’incidente avvenuto a fine FP1

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE 2022 F1

1 George RUSSELL Mercedes1:41.935 6 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235 6 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.851 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.899 5 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.252 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.269 7 7 Fernando ALONSO Alpine+1.598 3 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.798 4 9 Esteban OCON Alpine+1.949 5 10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.590 3

11 Charles LECLERC Ferrari+2.774 3 12 Nicholas LATIFI Williams+3.027 4 13 Alexander ALBON Williams+3.104 5 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.322 4 15 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.326 3 16 Lando NORRIS McLaren+3.950 3 17 Daniel RICCIARDO McLaren+4.095 3 18 Lance STROLL Aston Martin+4.841 3 19 Pierre GASLY AlphaTauri+5.174 6 20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – – –

Leclerc: "La Red Bull sarà molto forte qui: speriamo di avere imparato da SPA"

