Prima di tutto diamo a Max quel che è di Max: complimenti per il suo secondo Mondiale di fila a 25 anni appena compiuti , nonostante gli aiuti ricevuti e le polemiche attorno al budget-cap in sottofondo. Se dobbiamo giudicare soltanto il pilotaggio va riconosciuto che, uscendo dai confini solo a Singapore. Ha vinto partendo da lontano e da lontanissimo (7° a Monza, 10° in Ungheria, 14° in Belgio), ha vinto scappando via dall’inizio o approfittando dei punti deboli della Ferrari che una volta sono è stata l’affidabilità, un’altra un errore strategico e alla fine anche un paio di errori di pilotaggio. Ha saputo giocare d’attesa quando serviva, essere aggressivo quando era necessario, ma non si è mai preso rischi inutili. Il Max che finisce la sua gara sulla testa di Hamilton è solo un ricordo. Ha messo in pista tutto il suo repertorio con il gioiello finale della prima partenza sotto il diluvio di Suzuka quando, dopo esser scattato peggio di Leclerc, ha tenuto giù il piede e si è ripreso la posizione sorpassando il ferrarista all’esterno con una manovra che Helmut Marko ha giustamente definito "".