18° round del . Sulla pista di Suzuka abbiamo assistito a un turno all’insegna della pioggia, confermando quello che le previsioni avevano preannunciato alla vigilia del fine settimana nipponico. Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP del Giappone Mondiale 2022 di F1 . Sulla pista diabbiamo assistito a un turno all’insegna della, confermando quello che le previsioni avevano preannunciato alla vigilia del fine settimana nipponico.

Il migliore di questa FP1 è stato Fernando Alonso: lo spagnolo dell’Alpine ha fermato i cronometri sul tempo di 1:42.248 a precedere le due Ferrari dell’iberico Carlos Sainz (+0.315) e del monegasco Charles Leclerc (+0.386). Un turno nel quale i piloti sono riusciti a ottenere i riscontri migliori nella fase centrale, quando hanno potuto girare con gomme intermedie, visto che poi nell’ultima parte delle libere 1 l’intensità della perturbazione è aumentata. Per Sainz e Leclerc, rispettivamente, 15 e 16 giri completati.

Esteban Ocon (+0.774), a testimonianza della bontà della monoposto transalpina in queste condizioni, davanti alla Haas del danese Kevin Magnussen (+1.010) e alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+1.114). Solo 4 tornate per A seguire troviamo l’altra Alpine del francese(+0.774), a testimonianza della bontà della monoposto transalpina in queste condizioni, davanti alla Haas del danese(+1.010) e alla Red Bull dell’olandese(+1.114). Solo 4 tornate per il leader del campionato , con gomme intermedie: il neerlandese ha preferito non prendersi eccessivi rischi, orientando il lavoro in funzione della FP2.

Nella top 10 hanno completato la graduatoria il tedesco Mick Schumacher con la Haas a 1.514, protagonista di un incidente importante (nel giro di rientro ai box) in curva 7 con la parte anteriore della vettura seriamente danneggiata, il britannico Lando Norris su McLaren a 1.641, il finlandese Valtteri Bottas su Alfa Romeo a 1.721 e il messicano Sergio Perez su Red Bull a 1.986.

Più arretrate le due Mercedes: 13° posto per Lewis Hamilton a 2.310, con 6 giri completati, e 18° George Russell a 3.885 con 4 tornate all’attivo anche per via di una perdita d’olio emersa in questa prima sessione. Appuntamento alle 08.00 italiane per la FP2.

CLASSIFICA FP1 GP GIAPPONE F1 2022

1 Fernando ALONSO Alpine1:42.248 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.315 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.386 5

4 Esteban OCON Alpine+0.774 2

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.010 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.114 1

7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.513 4

8 Lando NORRIS McLaren+1.641 2

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.721 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.986 1

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.181 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+2.238 2

13 Lewis HAMILTON Mercedes+2.310 3

14 Lance STROLL Aston Martin+2.322 3

15 Alexander ALBON Williams+2.543 3

16 Pierre GASLY AlphaTauri+2.630 3

17 Nicholas LATIFI Williams+3.176 3

18 George RUSSELL Mercedes+3.855 1

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.944 4

20 Sebastian VETTEL Aston Martin+5.842 3

