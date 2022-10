Charles Leclerc a Non è stato un primo giorno di prove libere entusiasmante per la Ferrari e soprattutto per Suzuka (Giappone) , sede del 18° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista giapponese il pilota della Ferrari ha chiuso la seconda sessione in undicesima posizione, lamentando delle problematiche all’anteriore, specie sul lato sinistro. Per Charles, infatti, problemi di stabilità con la monoposto e anche un errore in frenata per poco feeling. La pioggia caduta in terra nipponica, da questo punto di vista, non ha sorriso al monegasco che a questo punto spera che sull’asciutto le cose vadano meglio.

Le previsioni preannunciano asfalto asciutto e quindi tutti saranno costretti a partire da zero. “Nel complesso è stata una giornata positiva in termini di performance. La prima sessione di libere è andata bene e mi sono sentito a mio agio in macchina, mentre la seconda è stata poco significativa perché le mie gomme erano molto usurate“, ha spiegato Charles a Sky Sport.

Il meteo per domani dovrebbe essere completamente diverso rispetto a oggi per cui la terza sessione di libere sarà particolarmente importante per adattare la vettura il più in fretta possibile alle condizioni di asciutto ed essere pronti per le qualifiche“, ha concluso il ferrarista.

SAINZ: "GIORNATA PRODUTTIVA"

Una giornata che potrebbe essere stata inutile o anche no per i piloti di F1 a Suzuka (Giappone), sede del 18° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista giapponese la pioggia è stata l’assoluta protagonista di giornata e di conseguenza i team hanno dovuto lavorare sugli assetti per trovare la quadra. In Ferrari un po’ di fatica si è fatta, specie nella massimizzazione della prestazione sul giro secco. Sul passo gara, invece, lo spagnolo Carlos Sainz ha fatto vedere cose interessanti, a differenza di un Charles Leclerc più in sofferenza. Un aspetto importante perché la pioggia potrebbe tornare proprio la domenica di gara.

È stato un venerdì molto bagnato, e questo di solito significa non girare più di tanto. Oggi però le condizioni di pista sono rimaste piuttosto stabili e così ho avuto modo di provare sia le gomme Intermedie che le Full Wet”, ha raccontato Sainz ai microfoni di Sky Sport. “Così facendo ci siamo potuti portare a casa più di un’indicazione utile sul bagnato dunque definirei la giornata odierna produttiva. Ora però è il momento di cominciare a prepararci per la qualifica di domani”, ha concluso lo spagnolo della Ferrari.

