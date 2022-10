caos totale sotto la pioggia nei primi giri del GP del Giappone avrebbe potuto generare scenari irreversibili. L’due trattori in azione mentre i piloti erano ancora in pista, come si può notare dai diversi on board sulle monoposto. Ilavrebbe potuto generare scenari irreversibili. L’ uscita di Sainz , il ritiro di Albon per problemi tecnici, il contatto Vettel-Alonso alla partenza e un cartellone pubblicitario che si stampa sull’Alpha Tauri di Gasly hanno costretto gli steward ad esporre la bandiera rossa e sospendere la corsa dopo soli tre giri, di cui gli ultimi due in regime di safety car. Secondo i commissari la scarsa visibilità determinata dall’elevatissima quantità d’acqua alzata dal fondo delle vetture avrebbe messo a repentaglio la sicurezza dei piloti. Tuttavia, una scena ancor più grave che ha messo a rischio l'incolumità dei piloti e si è verificata lungo il tracciato di Suzuka vede responsabili proprio gli organizzatori, con, come si può notare dai diversi on board sulle monoposto.

Mettono i brividi specialmente le immagini dall’abitacolo dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Il francese era rimasto arretrato rispetto al resto del gruppo, partito dalla pit lane e costretto a fermarsi ai box al primo giro per sostituire l’alettone danneggiato dallo sfortunato incidente con il cartellone, presumibilmente staccato via da Sainz durante il fuori pista dello spagnolo della Ferrari. All’ingresso dalla curva 12, il pilota transalpino si ritrova il trattore per metà dentro al tracciato, rischiando una terribile collisione, per giunta in una condizione dell’asfalto imprevedibile e in un punto in cui la visibilità era veramente poca.

Un episodio inaccettabile, che purtroppo rimanda inevitabilmente con la mente al fatale incidente avvenuto proprio su questo circuito nell'edizione del 2014, che ebbe come vittima Jules Bianchi. Non a caso Pierre Gasly, amico e connazionale del pilota scomparso nonché uno dei più attenti in tema sicurezza, è andato su tutte le furie durante il team radio.

Cos'è questo trattore in pista?! Sono passato accanto ad esso. È inaccettabile. Ricordate cosa è successo. Non ci posso credere. Avrebbe potuto uccidermi [Gasly in team radio]

L’episodio, condiviso in pochi minuti su tutti i social, oltre ad aver generato scalpore e rabbia tra gli appassionati, rovina ulteriormente l’immagine della FIA, che nelle ultime settimane tra il finale di Monza e la lentezza nel prendere decisioni sia durante la gara che lontano dagli autodromi (vedasi caso budget cap della Red Bull) ha perso tanta credibilità , tornando ai livelli del finale della scorsa stagione, se non peggio.

Rabbia anche degli altri piloti oltre a Gasly. Anche Norris, ad esempio, si è esposto sui social putando il dito contro l'organizzazione, reputando inaccettabile quanto accaduto.

