Suzuka a distanza di tre anni dall'ultima volta, per il quintultimo round della stagione 2022. Le caratteristiche dell'iconico tracciato a forma di "otto" giocano a favore della Red Bull, che nella casa della Honda (sua ex fornitrice di motori) si aspetta di festeggiare il secondo titolo piloti consecutivo con Max Verstappen, leader del campionato a +104 punti da Charles Leclerc (Ferrari tenta di colmare il gap portando un nuovo fondo sulla F1-75 in occasione proprio del GP del Giappone, alla ricerca di segnali d'incoraggiamento dopo una seconda parte di stagione perlopiù negativa. Le impressioni delle prove libere ci dicono che sarà battaglia per la pole position fra i tre team più forti su un circuito dove è vietato sbagliare se si vuole pensare di partire davanti a tutti. Leclerc punta alla decima pole dell'anno, Verstappen vuole lasciarsi alle spalle la deludente parentesi in Singapore, ma attenzione anche a Sergio Perez, rinfrancato dalla vittoria della precedente settimana. L'appuntamento con le qualifiche del GP del Giappone è alle ore 8:00 italiane, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La Formula 1 torna a

Il live-blogging delle qualifiche del GP Giappone

Q1 - Tre minuti al termine della prima fase delle qualifiche: per ora i piloti in zona eliminazione sono Zhou, Magnussen, Vettel e le due Williams.

Q1 - Problemi ai freni per entrambi i piloti dell'Alpha Tauri. Per il momento Gasly e Tsunoda però sono virtualmente salvi, rispettivamente 9° e 10°.

Q1 - Ottimo giro di Fernando Alonso, che si piazza in quarta posizione provvisoria! Non è una sorpresa, ha sempre girato veloce nelle libere, ma l'asturiano dell'Alpine si conferma outsider di queste qualifiche.

Q1 - Verstappen, Sainz e Leclerc: questo l'ordine dei primi tre, così come ci eravamo lasciati nelle ultime libere. Ferrari più rapida nel tratto centrale, ma l'olandese è riuscito a fare la differenza soprattutto nell'ultimo settore, chiudendo ad oltre un decimo davanti.

Q1 - Uscite dai box tutte e due le Ferrari, sospiro di sollievo per il momento per Leclerc. Tutti in pista con gomme soft tranne le Mercedes che decidono di partire con un set di mescola media.

Q1 - Meccanici Ferrari ancora al lavoro sulla vettura di Charles Leclerc a Q1 già iniziata. Da capire se si è riscontrato un problema meccanico prima dell'inizio delle qualifiche o semplicemente un ritardo.

8.00 - INIZIANO LE QUALIFICHE! Primi ad entrare in pista Latifi e Gasly.

7.52 - Meno di dieci minuti al semaforo verde! L'ultimo precedente delle qualifiche a Suzuka risale al 2019, quando fu prima fila tutta Ferrari con la pole position di Vettel davanti a Leclerc. In gara però Bottas beffò le Ferrari: fu una delle rare occasioni in cui su questo circuito non trionfò chi scattò dalla prima fila.

7.46 - Due protagonisti in negativo nelle prove libere del venerdì. Weekend in salita per Mick Schumacher che ha distrutto la Haas al termine della prima sessione, costringendo i meccanici a lavorare duro per riparare la vettura entro il giorno successivo.

Più insolito invece l'errore di Nicholas Latifi, che per colpa della scarsa visibilità ha sbagliato strada all'ingresso della variante del Triangolo Casio, imboccando una via sbarrata.

7.42 - Direzione FIA già impegnata prima delle qualifiche: è notizia dell'ultima ora la decisione di multare la Williams per aver montato un set di gomme "misto" sulla monoposto guidata da Albon.

7.35 - Novità per la Ferrari in Giappone: la scuderia del Cavallino rampante si presenta in pista con una modifica importante sul fondo della vettura. Doveva essere portata a Singapore, ma il team ha deciso di rimandare alla settimana successiva. L'obiettivo è quello di ricucire il distacco patito dalle Red Bull nelle ultime gare.

7.30 - Amiche ed amici di Eurosport benvenuti alla DIRETTA SCRITTA delle qualifiche del GP Giappone. Il tempo regge sopra al tracciato di Suzuka, pertanto assisteremo con ogni probabilità ad una qualifica sull'asciutto, con Verstappen favorito sulle Ferrari di Sainz e Leclerc dopo quanto visto nelle libere.

Mercato piloti: de Vries all'Alpha Tauri dal 2023, Gasly firma con l'Alpine

Nella notte italiana sono stati ufficializzati due importanti cambi di team nel Circus a partire dalla prossima stagione. Dopo nove anni in orbita Red Bull, Pierre Gasly lascia l'Alpha Tauri (con la quale ha vinto il suo unico GP della carriera a Monza nel 2020) per comporre una coppia tutta francese in Alpine a fianco di Esteban Ocon nel 2023. Il posto del transalpino nella scuderia di Faenza verrà occupato da Nyck de Vries, che ha convinto al proprio debutto in Formula 1 a Monza.

I risultati delle prove libere

Tre piloti diversi in testa nelle tre differenti sessioni delle prove libere. Al venerdì sul bagnato Alonso ha chiuso le FP1 al comando davanti alle Ferrari, mentre nelle seconde prove si è registrato un dominio Mercedes davanti alla Red Bull, con le Rosse più lontane.

La terza ed ultima sessione prima delle qualifiche, sull'asciutto, ha dato risultati più veritieri rispetto ai reali valori in pista: il più veloce è stato il leader del campionato Verstappen, precedendo di circa tre decimi Sainz (2°) e Leclerc (3°).

Red Bull e il caso budget cap

Circus in merito al caso scoppiato nel weekend del GP Singapore riguardante il C'è grande fermento tra i team delin merito al caso scoppiato nel weekend del GP Singapore riguardante il presunto sforamento del tetto massimo di spese da parte della Red Bull (oltre all'Aston Martin) nella passata stagione, tant'è che dentro e fuori dal paddock quasi non si parla d'altro. Secondo le indiscrezioni lanciate da molti media, la scuderia del campione del mondo in carica Verstappen avrebbe infranto la regola superando il limite di oltre 10 milioni. La FIA avrebbe dovuto esporsi in mezzo tra l'appuntamento in Singapore e il GP del Giappone, ma ha deciso di rimandare il verdetto sulle analisi all'indomani della gara di Suzuka.

