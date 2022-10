Max Verstappen torna mattatore in qualifica e si prende la pole position del Gp del Giappone davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, staccate di pochissimi centesimi. In 4^ posizione la seconda Red Bull di Sergio Perez. L'olandese dovrà tuttavia passare dal timbro dei commissari di gara per avere la conferma della pole, dopo l'involontaria ma pericolosa manovra di disturbo sulla McLaren di Lando Norris in Q3 e la relativa investigazione post-qualifica. In terza fila Ocon su Alpine e Lewis Hamilton su Mercedes. Ottima prova di Sebastian Vettel, che entra in top ten con l'Aston Martin. E domani, in gara, potrà succedere di tutto visti i distacchi minimi e l'alta probabilità di pioggia durante il Gp.

LA GRIGLIA DI PARTENZA (PRIMI 10)

Max Verstappen Red Bull 1:29:304 Charles Leclerc Ferrari +0:010 Carlos Sainz Ferrari +0:057 Sergio Perez Red Bull +0:405 Esteban Ocon Alpine +0:861 Lewis Hamilton Mercedes +0:957 Fernando Alonso Alpine +1:018 George Russell Mercedes +1:085 Sebastian Vettel Aston Martin +1:250 Lando Norris McLaren +1:699

