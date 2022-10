Dopo tre anni di assenza torna in Formula 1 uno dei circuiti più belli e iconici del mondiale: quello di Suzuka. In Giappone andrà in scena il 18mo atto della stagione 2022 della F1. Un tracciato storico, teatro spesso di ultimi atti di campionati del mondo. Qui si sono visto i fantastici duelli tra Senna e Prost, i trionfi di Mika Hakkinen e molti dei titoli di Schumacher. Negli ultimi anni ha smesso di essere il finale di campionato, ma rimane sempre uno degli appuntamenti più attesi dai piloti, soprattutto ora, dato che non si corre qui per motivi di Covid da ormai tre anni. Qui Max Verstappen cercherà di vincere il suo secondo titolo iridato . L'olandese ha buttato al vento il primo match point con una gara anonima a Singapore, sicuramente cercherà riscatto. Leclerc e le Ferrari cercheranno di mettersi davanti alle Red Bull, staremo a vedere come finirà. Orari abbastanza mattinieri, ma non impossibili per qualifiche e gara.

Programma GP di Giappone

Venerdì 7 ottobre

Prove Libere 1: ore 5:00 - 6:00

Prove Libere 2: ore 08:00 - 09:30

Sabato 8 ottobre

Prove Libere 3: ore 05:00 - 06:00

Qualifiche: ore 08:00 - 09:00

Domenica 9 ottobre

Gara: ore 07:00 - 09:00

GP di Giappone in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP del Giappone sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre).

Palinsesto TV8

Sabato 8 ottobre Qualifiche: dalle ore 16:30

Domenica 9 ottobre Gara: dalle ore 16:00

GP di Giappone in Live-Streaming

Il GP del GIappone sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

